 Un tânăr casier oferea reduceri uriașe clienților. Cazul a ajuns în instanță după ce s-a descoperit un prejudiciu de 26.000 de euro
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Un tânăr casier oferea reduceri uriașe clienților. Cazul a ajuns în instanță după ce s-a descoperit un prejudiciu de 26.000 de euro

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Un incident neobișnuit a ajuns în atenția instanței din Austria, unde un tânăr angajat de la Billa ar fi acordat clienților reduceri nejustificate uriașe, care ajungeau chiar și la 50% din valoarea produsului.

Incidentul s-a produs în Austria
Incidentul s-a produs în Austria Foto: AdobeStock Images

Tânărul în vârstă de numai 23 de ani lucra ca operator de casă într-un magazin al lanțului de supermarketuri, iar acum este acuzat că ar fi cauzat un prejudiciu uriaș, de 26.000 de euro. Procurorii austrieci îl acuză acum pe tânăr de administrare frauduloasă a patrimoniului angajatorului, iar în cursul zilei de miercuri, el va ajunge în fața judecătorilor.

Potrivit informațiilor de la Der Standard, o verificare internă efectuată de magazin a scos la iveală faptul că angajatul făcuse reduceri nejustificate care ajungeau chiar și la 50% din valoarea produselor. Aceste reduceri ar fi fost făcute pe parcursul mai multor luni, motiv pentru care prejudiciul total a ajuns la o sumă atât de mare.

Angajatul va ajunge în fața judecătorilor

Tânărul lucra la casa de marcat a unui supermarket Billa din orașul austriac Linz, iar vreme de câteva luni de zile de-a lungul anului 2025, el ar fi acordat în mod arbitrar reduceri semnificative unor clienți.

În cele din urmă, conducerea comercială a supermarketului a efectuat un control intern care a scos la iveală faptele tânărului în vârstă de numai 23 de ani. După ce natura problemei a fost stabilită, situația a ajuns în atenția autorităților din Austria.

Prejudiciul ajunge la 26.000 de euro

Atunci când angajatorii l-au întrebat pe tânăr dacă chiar a oferit reducerile respective, a recunoscut că a făcut acest lucru. El ar fi spus că a acordat reducerile din reflex și că, în acea perioadă, traversa momente dificile din punct de vedere psihic și își dorea să fie mai apreciat de către clienți.

În ciuda faptului că și-a recunoscut faptele în fața șefilor săi, tânărul nu a făcut același lucru și în fața procurorilor. Angajatul nu are antecedente penale și beneficiază, ca oricare suspect în astfel de situații, de prezumția de nevinovăție.

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