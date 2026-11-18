Trei adolescente de 15 și 16 ani din Roman, județul Neamț, au băut o sticlă întreagă de vodcă înainte să ajungă la școală. Li s-a făcut rău la scurt timp după ce au intrat în liceu, iar două dintre ele au avut nevoie de îngrijiri medicale. Părinții au primit amenzi, iar cazul readuce în discuție cât de ușor pot face minorii rost de alcool.

Fetele au consumat alcool înainte de ore Foto: Freepik Company S.L. - www.freepik.com

Trei eleve, la spital după ce au băut vodcă înainte de ore

Incidentul s-a petrecut luni, 16 noiembrie, în municipiul Roman. Cele trei eleve, două în vârstă de 15 ani și una de 16 ani, ar fi stabilit să se întâlnească înainte de începerea programului școlar. Au consumat împreună o sticlă de vodcă, după care s-au îndreptat spre unitatea de învățământ. Starea lor s-a agravat la scurt timp după ce au ajuns la liceu. Adolescentele au solicitat ajutor prin 112.

„Acestea ar fi consumat băuturi alcoolice în afara spaţiului şcolar, înainte de începerea orelor de practică comasată. Conducerea şcolii a intervenit imediat după identificarea situaţiei. A acordat primul ajutor, întâi la cabinetul medical al şcolii, apoi au solicitat sprijinul Serviciului de Ambulanţă", explică Dana Păiuş, inspector şcolar general adjunct ISJ Neamţ.

Potrivit informațiilor transmise de Serviciul de Ambulanță Județean Neamț, două dintre adolescente au fost transportate la spital cu diagnosticul de etilism acut. Una dintre ele prezenta și o sângerare nazală. Cea de-a treia fată a refuzat transportul la spital și a fost preluată ulterior de familie.

Părinții au fost amendați

Consecințele incidentului nu s-au oprit la intervenția medicilor. În urma verificărilor, polițiștii au sancționat părinții celor trei adolescente pentru nesupravegherea minorilor, în baza Legii 61/1991. Fiecare a primit o amendă de 500 de lei.

În paralel, conducerea liceului a demarat o anchetă internă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul și ce măsuri se impun. Cazul readuce în atenție accesul tot mai facil al adolescenților la băuturile alcoolice și responsabilitatea adulților în prevenirea unor astfel de situații, ale căror consecințe pot fi extrem de grave.

Alt incident similar

Un episod asemănător a fost înregistrat în București, în martie 2025. Un adolescent de 17 ani a fost găsit inconștient, într-o toaletă a unei școli profesionale din Sectorul 6. Lângă el se afla un recipient cu alcool, iar medicii au stabilit că băiatul intrase în comă alcoolică.

A fost transportat la Spitalul „Grigore Alexandrescu”, unde a fost stabilizat și ulterior a ieșit din pericol. Cazul a atras atenția și asupra frecvenței acestor situații. Medicii spitalului de copii declarau atunci că se confruntă, în fiecare săptămână, cu unul sau două cazuri de adolescenți care consumă alcool în exces, în special la petreceri.

Cum ajunge alcoolul în mâinile minorilor

Deși legea interzice vânzarea băuturilor alcoolice către persoanele sub 18 ani, accesul adolescenților la astfel de produse nu este complet blocat. Alcoolul poate proveni din cumpărături făcute de adulți pentru minori, din locuințele familiei, de la petreceri sau din achiziții realizate prin intermediul unor persoane majore.

Legislația românească interzice explicit comercializarea băuturilor alcoolice către minori de către unitățile autorizate. Din iulie 2024, comercianții și personalul localurilor au și obligația de a verifica actele de identitate ale clienților pentru a confirma că au împlinit 18 ani.

Pentru vânzarea sau oferirea gratuită de alcool minorilor, unitățile comerciale riscă amenzi între 5.000 și 20.000 de lei. Dacă fapta este comisă în incinta unei instituții de învățământ, sancțiunea poate ajunge la 10.000–30.000 de lei. Separat, nerespectarea obligației de verificare a actului de identitate poate fi sancționată cu 10.000–30.000 de lei.

Presiunea grupului, una din cauzele pentru care adolescenții consumă alcool

„Adolescenții ajung să consume cantități mari de alcool din mai multe cauze. La această vârstă, dorința de integrare în grup este foarte puternică, iar unii tineri ajung să bea pentru a nu fi excluși, pentru a demonstra că sunt curajoși sau pentru a nu părea diferiți în fața prietenilor.

Presiunea grupului joacă un rol important, chiar dacă nu se manifestă întotdeauna printr-o invitație directă de a consuma alcool. Uneori, simplul fapt că ceilalți beau îi determină să facă același lucru. Un alt factor este curiozitatea și tendința adolescenților de a experimenta, fără să conștientizeze pe deplin consecințele.

În plus, unii folosesc alcoolul ca modalitate de a face față stresului, anxietății, problemelor familiale sau dificultăților de relaționare. În cazul consumului în cantități mari, într-un timp foarte scurt, vorbim despre un comportament deosebit de periculos, deoarece organismul adolescentului nu poate procesa alcoolul la fel ca pe cel al unui adult.

Riscul de intoxicație severă, pierdere a conștienței și comă alcoolică este real. Este important ca părinții să nu trateze astfel de episoade doar ca pe o abatere disciplinară, ci să încerce să înțeleagă ce se află în spatele comportamentului copilului. Comunicarea, limitele clare și atenția la anturaj pot avea un rol esențial în prevenirea consumului abuziv", explică psihologul Mihaela Dinu.