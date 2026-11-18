Două surori gemene din Germania au intrat împreună în Cartea Recordurilor Guinness, după ce şi-au tatuat aproximativ 70% din suprafaţa corpului. Aline Galiano şi Alena Hahnle, cunoscute drept Gemenele Petunia, deţin recordul pentru cele mai tatuate gemene din lume. Cele două locuiesc în Los Angeles, unde au salon, Petunia TwinsInk, alături de alte opt artiste tatuatoare locale.

Aline Galiano şi Alena Hahnle şi-au acoperit 70% din suprafaţa corpului cu tatuaje Foto: GUINNESS WORLD RECORDS

„Ne dorim ca acest record să celebreze legătura noastră specială şi pasiunea pe care o avem de o viaţă”, au declarat surorile. Aline şi Alena apar în ediţia din 2027 a Cărţii Recordurilor Guinness. Îşi tatuează una alteia cel puţin un desen lunar, astfel că procentul de piele acoperită continuă să crească. Au copilărit într-un sat din Germania, dar au visat mereu să trăiască într-un oraş mare. S-au mutat împreună la Los Angeles şi şi-au deschis un studio.

În timpul pandemiei, au rămas blocate în oraş şi au ajuns să doarmă în salon. Faima a venit odată cu videoclipurile postate pe TikTok. La început, gemenele îi promiseseră mamei că îşi vor face doar câte un tatuaj. Pasiunea pentru arta corporală a devenit însă întreaga lor viaţă şi carieră.

Mama lor a fost iniţial dezamăgită, dar acum le susţine şi este cea mai mare admiratoare a lor. „Ce a început ca o pasiune a devenit întreaga noastră viaţă şi carieră”, a povestit Aline. Ea are ca tatuaj preferat mandala de pe frunte, pe care o consideră cea mai spectaculoasă. Desenul cu o consolă Nintendo de pe picior are o semnificaţie aparte: în copilărie, gemenele se jucau mult împreună.

Gemenele au de gând să își facă și mai multe Foto: GUINNESS WORLD RECORDS

Alena îndrăgeşte mandala albă de pe bărbie, tatuajul de pe abdomen, care a necesitat şapte ore de lucru, dar şi desenul unui corn francez de pe picior, un instrument muzical de suflat din alamă.

Ea a cântat la corn timp de zece ani, iar acesta era instrumentul preferat al mamei lor. Cele două sunt nu doar surori gemene, ci şi cele mai bune prietene şi partenere de afaceri. Faptul că seamănă atât de mult le face să fie adesea comparate. „Dacă ea primeşte atenţie, vreau şi eu, iar dacă eu o primesc, şi ea şi-o doreşte”, a explicat Aline.