Noua conducere a Ministerului Apărării a ordonat începerea mai devreme ca niciodată a pregătirilor pentru parada de 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Deja militarii selecționați au început să vină din toată țara și se antrenează din această săptămână într-o bază specială a Ministerului Apărării.

Unități de elită se antrenează deja pentur parada de 1 Decembrie 2026. Foto: mapn.ro Foto: mapn.ro

Ce trebuie să știți despre parada de 1 Decembrie

Conform unui comunicat al Ministerului Apărării, 2.000 de militari vor participa la parada oficială de la București și vor trece pe sub Arcul de Triumf. Ei vor fi însoțiți de 130 de mijloace tehnice, dintre care 45 de avioane și elicoptere iar în premieră se va încerca și o demonstrație cu survol de drone de luptă, după cum au declarat surse din cadrul MApN.

Pentru prima oară, amănunte despre ce se va întâmpla la defilarea elitei armatei au fost anunțate cu săptămâni înainte. Parada va avea loc, marţi, 1 decembrie, începând cu ora 11.00, în Piaţa Arcul de Triumf din Bucureşti, cu ocazia Zilei Naţionale a României. Ministerul Apărării Naţionale va prezenta, în afară de „blocul de defilare”, cum se numesc oficial trupele de elită care defilează și o expoziție în zona Arcului de Triumf cu tot ce are mai bun și mai nou.

Repetiţia oficială este programată în 25 noiembrie, în Complexul de poligoane Ghencea. Graba MApN a luat prin surprindere Brigada de Poliție Rutieră a Capitalei, care nu a stabilit încă restricțiile rutiere din zonă, mai ales că perimetrul securizat va fi mai mare decât cu alte ocazii. Motivul? Expoziția de mijloace de luptă care va necesita instituirea unui perimetru de siguranță.

Militarii se antrenează deja pentru parada de la Alba Iulia

Parada militară de Ziua Națională a României va fi organizată la Alba Iulia, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918. Evenimentul va fi unul dintre principalele momente ale manifestărilor organizate la Alba Iulia cu prilejul împlinirii a 108 ani de la Marea Unire din 1918. Pregătirile au început deja, pe 5 noiembrie dar amănunte despre amploarea paradei și ora de începere nnu au fosat încă anunțate, spre deosebire de evenimentul de la București.

Potrivit informațiilor preliminare obținute de jurnaliștii de la alba24.ro, sunt luate în calcul orele 13:00 și 14:00. Programul urmează să fie definitivat în urma unor întâlniri dintre reprezentanții Ministerului Apărării Naționale și autoritățile locale. În anii precedenți, defilarea militară de la Alba Iulia a început la ora 14:00.