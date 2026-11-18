Un obiect impresionant a fost scos la licitație de către ANAF, iar cei care sunt interesați să-l achiziționeze vor trebui să scoată din buzunar o sumă uriașă. Cu toate acestea, în ciuda prețului de pornire atât de ridicat, autoritățile vând acest obiect cu o reducere de 10% față de valoarea de evaluare.

Este o piatră foarte apreciată Foto: Shutterstock

Chihlimbarul este una dintre cele mai spectaculoase pietre din întreaga lume și este folosit în bijuterii de o frumusețe rară. Acum, ANAF scoate la licitație nu mai puțin de 764,7 de kilograme de chihlimbar brut, neprelucrat. Iar prețul de pornire al acestei pietre superbe este de 10,9 milioane de lei, sumă în care este inclus și TVA.

Mai precis, sutele de kilograme de chihlimbar au ca preț de pornire suma de 10.941.194,92 de lei, în care intră și TVA-ul. Iar această sumă, indiferent de cât de piperată pare la prima vedere, este cu 10% mai mică, în comparație cu valoarea de evaluare.

Sute de kilograme de chihlimbar sunt scoase la licitație

Practic, valoarea de evaluare a celor 465 de kilograme de chihlimbar este de 12.156.883,25 de lei. În acest moment, bunul este administrat prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București.

Persoana care va cumpăra, în cele din urmă, sutele de kilograme de chihlimbar, va putea să-și ridice pietrele de la sediul instituției, din strada Sfântul Gheorghe nr. 20, în orașul Pantelimon din județul Ilfov.

Când va avea loc licitația

Cei care își doresc să ia parte la licitație trebuie să știe că va trebui plătită o taxă de participare de 1.094.119,49 lei. În același timp, trebuie menționat faptul că cota de TVA aplicată este de 21%.

Licitația va urma să aibă loc în perioada cuprinsă între 12 și 22 noiembrie și este una dintre cele mai neobișnuite organizate vreodată de către ANAF. Cele aproape 765 de kilograme de chihlimbar se vor vinde cu un preț de pornire de peste 10,9 milioane de lei, acest preț reprezentând deja o reducere de 10% față de valoarea de evaluare.