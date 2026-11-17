Tuturor ni s-a întâmplat să ne trezim în miezul nopții și să ne confruntăm cu o senzație puternică de foame. Iar, de multe ori, singura modalitate de a mai putea adormi este să apelăm la o gustare ușoară care să ne scape de problemă. Din fericire, există o soluție care ne va ajuta să nu ne dăm dieta peste cap.

Untul de arahide poate fi perfect seara Foto: Arhivă

Senzația de foame apărută la ore târzii este o problemă comună, de care mulți oameni se lovesc destul de des. Din păcate, această senzație nu trece întotdeauna doar cu un pahar de apă, iar mulți oameni nu știu la ce fel de alimente să apeleze pentru a nu-și da dieta peste cap.

Din fericire, potrivit Real Simple, există o soluție foarte simplă. De exemplu, untul de arahide poate fi alegerea perfectă!

„Dacă te trezești flămând în mijlocul nopții, nu este nimic în neregulă dacă mănânci! De obicei, le recomand oamenilor să încerce să consume și proteine, așa că un aliment care conține unt de arahide poate fi o alegere excelentă”, spune nutriționista Elaina Efird.

Untul de arahide poate fi alegerea perfectă

Sunt potrivite și unturile din migdale, caju, nuci sau semințe de floarea-soarelui. Iar o alegere foarte bună este să combinăm untul de arahide cu iaurtul.

„Această combinație conține carbohidrați, proteine și grăsimi, toate contribuind la instalarea senzației de sațietate. Asta nu înseamnă că gustarea te va face automat să adormi, dar ar putea contribui la reglarea tiparelor de somn”, a mai spus medicul nutriționist.

Este gustarea recomandată de nutriționiști

Iar dacă nu avem iaurt la dispoziție, putem apela la o simplă banană!

„Taie banana felii și întinde sau toarnă deasupra untul de migdale. Prepararea durează mai puțin de un minut. Pentru momentele în care ți se face foame ocazional pe timpul nopții, această gustare oferă o porție potrivită și un amestec satisfăcător de nutrienți. Nevoile diferă de la o persoană la alta, însă aceasta poate fi o opțiune bună de pornire”, a sugerat și nutriționista Serna Poon.

Astfel de gustări sunt utile deoarece conțin și proteine, în timp ce gustări precum biscuiții sau fructele simple nu ne vor oferi decât carbohidrați.