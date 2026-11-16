 Adio, burete de bucătărie! Alternativa mai igienică pe care o aleg tot mai mulți
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Adio, burete de bucătărie! Alternativa mai igienică pe care o aleg tot mai mulți

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Atunci când spălăm vase, mai mult ca sigur că vom folosi un burete. Acesta rămâne lângă restul vaselor și detergentul, adesea încă ud, iar, potrivit experților, poate fi mult mai periculos decât am crede. Din fericire, există o alternativă simplă la care putem apela dacă dorim ceva mai igienic.

Buretele de vase poate găzdui bacterii
Buretele de vase poate găzdui bacterii Foto: IStock

Un studiu efectuat de experții de la Nofima, un institut norvegian de cercetare în domeniul alimentar, a comparat bureții și periile de vase folosite în casele noastre. Iar în cadrul studiului din 2022, experții au descoperit că periile de vase utilizate prezentau un nivel mai scăzut de bacterii decât bureții obișnuiți.

Practic, chiar dacă nimeni nu se gândește la buretele de spălat vase ca la o sursă de bacterii, potrivit The Coolist, acest obiect banal poate fi mult mai periculos decât am crede.

Buretele de spălat vase poate fi plin de bacterii

În cadrul unui studiu separat, oamenii de știință au descoperit că un centimetru cub de burete de bucătărie poate conține chiar și peste 50 de miliarde de bacterii. Un alt studiu a arătat că bacterii precum E. coli, Salmonella enteritidis și Staphylococcus aureus pot supraviețui într-un burete timp de cel puțin două săptămâni, chiar și după ce acesta s-a uscat.

Experții norvegieni au constatat că periile de vase se usucă mult mai repede decât bureții obișnuiți. Mai mult decât atât, cercetătorii au adăugat bacterii în perii și bureți noi, pentru a descoperi care variantă era mai igienică.

La ce concluzie au ajuns specialiștii

La finalul studiului, specialiștii de la Nofima au concluzionat că Salmonella a supraviețuit timp de peste o săptămână în două dintre cele trei tipuri de bureți testate. Experții spun că umiditatea mai scăzută este motivul pentru care periile reprezintă o alegere mai igienică pentru spălarea vaselor.

Practic, peria este cea mai bună variantă pe care o avem la dispoziție pentru spălarea vaselor. La fel de utile pot fi și lavetele, fabricate de obicei din 70% celuloză și 30% bumbac. Însă, indiferent la ce am apela, buretele tradițional ar trebui înlocuit.

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