Trucul simplu prin care poți înlocui sarea din mâncare. Ingredientul care oferă preparatelor un gust intens, fără riscuri pentru sănătate

Atunci când vrem să adoptăm un stil de viață mai sănătos, unul dintre primele sfaturi pe care le vom primi este să consumăm mai puțină sare. Însă, indiferent de cât de util este acest sfat, poate fi dificil să renunțăm la gustul intens al preparatelor noastre. Din fericire, există un truc simplu care ne poate fi de ajutor.

Saqrea poate fi înlocuită foarte ușor Foto: Vecteezy

Nutriționiștii din întreaga lume ne vor sfătui să reducem cât mai mult consumul de sare, pentru a ne bucura de o stare cât mai bună de sănătate. Însă, indiferent de cât de util este acest sfat, poate fi dificil să servim preparate care nu mai au acel gust intens cu care suntem obișnuiți.

Însă, potrivit EatingWell, putem înlocui sarea cu un ingredient mult mai sănătos, dar care nu are același impact negativ asupra organismului nostru. Practic, este vorba despre amestecuri de condimente fără sare, care vor oferi un gust intens mâncării fără să adauge sare.

Condimentele pot înlocui sarea

Astfel de amestecuri pot fi folosite pentru orice fel de preparat la care am fi folosit, în mod normal, sare. Indiferent dacă este vorba despre o simplă salată sau despre feluri principale complexe, diversele ierburi și condimente din astfel de amestecuri pot înlocui sarea fără să afecteze gustul de la final.

Una dintre cele mai comune temeri legate de reducerea consumului de sare este că mâncarea își va pierde gustul. Din fericire, ierburile aromatice și condimentele pot compensa acest lucru. Însă, este important să verificăm lista de ingrediente, pentru a ne asigura că amestecul nu conține sare.

Vei aprecia aromele preparatelor mult mai ușor

În plus, pe măsură ce consumăm din ce în ce mai puțină sare, vom reuși să apreciem tot mai mult particularitățile aromelor pe care le vom consuma.

„Atunci când reduci consumul de sare, papilele gustative se adaptează treptat, iar în timp începi să observi și să apreciezi mai mult aromele naturale ale alimentelor. Îmi place foarte mult acest lucru, pentru că face ca alimentația sănătoasă să devină un stil de viață sustenabil, nu un sacrificiu”, spune Aimee Gershberg.