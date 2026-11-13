 Avocado sau unt de arahide? Ce variantă este mai sănătoasă, potrivit nutriționiștilor
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Avocado sau unt de arahide? Ce variantă este mai sănătoasă, potrivit nutriționiștilor

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Unul dintre cele mai comune sfaturi pe care le vom primi atunci când vrem să adoptăm o dietă mai sănătoasă este să consumăm pâine prăjită cu avocado. Însă, o sugestie la fel de populară este și untul de arahide, iar mulți oameni se întreabă care variantă este mai sănătoasă.

Ambele alimente sunt sănătoase
Ambele alimente sunt sănătoase Foto: EatingWell

Pentru mulți oameni, dilema dintre avocado și untul de arahide este decisă în exclusivitate de preferințele culinare. Însă, cele două alimente au un profil nutrițional diferit, iar mulți oameni se întreabă care variantă este, de fapt, mai sănătoasă.

În ultimii ani, pâinea prăjită cu avocado a început să fie recomandată de către cei mai mulți nutriționiști. Iar această popularitate se datorează numeroaselor beneficii pe care avocado le poate avea pentru buna funcționare a organismului, potrivit Eating Well.

Mulți nutriționiști recomandă acest preparat

„Pâinea prăjită cu avocado furnizează grăsimi mononesaturate benefice pentru sănătatea inimii”, a explicat nutriționista Lisa Young, conform sursei citate.

Aceste grăsimi îndeplinesc numeroase roluri importante în organism. Ele susțin funcționarea creierului, contribuie la reducerea inflamației și ajută la absorbția vitaminelor liposolubile esențiale, precum vitaminele A, D, E și K. Mai mult decât atât, avocado poate contribui și la susținerea unui nivel optim de colesterol. În plus, avocado este și o bună sursă de fibre.

„Asocierea avocado-ului cu pâinea integrală adaugă un plus de fibre, pentru o masă sau o gustare echilibrată”, mai spune Young.

Care variantă este mai sănătoasă

Cu toate acestea, untul de arahide are, de asemenea, anumite avantaje. Unul dintre cele mai importante avantaje ale pâinii prăjite cu unt de arahide este conținutul de proteine.

„Pâinea prăjită cu unt de arahide are un conținut mai ridicat de proteine, de aproximativ 6 grame la două linguri, în timp ce pâinea prăjită cu avocado are un avantaj în ceea ce privește conținutul de fibre și este mai săracă în proteine”, explică nutriționista Nicole Ibarra.

În plus, la fel ca avocado, pâinea prăjită cu unt de arahide este o sursă bună de grăsimi sănătoase, vitamina E și magneziu. Iar potrivit experților, ambele preparate sunt benefice pentru dietă!

Atât pâinea prăjită cu avocado, cât și cea cu unt de arahide sunt alegeri excelente, spun nutriționiștii. Ambele oferă o combinație foarte bună de carbohidrați, care furnizează energie, grăsimi sănătoase, care asigură sațietatea, și o mulțime de nutrienți valoroși.

Cea mai bună variantă pentru tine depinde de nevoile și obiectivele noastre. Dacă urmează să mergem la sală și avem nevoie de energie de durată și proteine, pâinea prăjită cu unt de arahide ar putea fi alegerea potrivită. Însă, dacă ne dorim o masă bogată în fibre și micronutrienți, pâinea prăjită cu avocado ar putea fi o opțiune mai bună.

„Atât pâinea prăjită cu avocado, cât și cea cu unt de arahide pot fi alegeri sănătoase, totul depinde de ceea ce îți dorești din punct de vedere nutrițional”, spune Young.

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