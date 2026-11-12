 Petele de pe hainele albe dispar cu ajutorul unui truc simplu. Ce trebuie să faci înainte să le pui la uscat
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Petele de pe hainele albe dispar cu ajutorul unui truc simplu. Ce trebuie să faci înainte să le pui la uscat

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Tuturor ni s-a întâmplat să ne confruntăm cu pete apărute pe hainele noastre favorite albe. Indiferent dacă este vorba despre sosuri, alcool sau uleiuri, petele vor fi foarte vizibile și, de multe ori, greu de înlăturat. Din fericire, există un truc ingenios care ne poate fi de ajutor.

Petele pot fi eliminate foarte ușor
Petele pot fi eliminate foarte ușor Foto: IStock

De cele mai multe ori, poate fi destul de dificil să scăpăm de petele apărute pe haine. Însă, de-a lungul timpului, internauții din întreaga lume au creat diferite metode ingenioase care ar trebui să ne ajute să ne salvăm hainele favorite. Iar, potrivit express.co.uk, o metodă anume poate fi foarte utilă pentru hainele albe.

Despre acest truc ingenios a vorbit și jurnalista britanică Victoria Turk, care a încercat să vadă dacă metoda chiar este atât de utilă precum spun internauții. Practic, tot ce ne va trebui pentru a scăpa de pete este o periuță de dinți pe care nu o vom mai folosi, iar apoi vom pune haina pătată la uscat.

Cum funcționează acest truc

Jurnalista britanică a spus că a descoperit pete lăsate de sosul de roșii pe hainele sale, moment în care a apelat la un truc ingenios pentru a-și salva haina albă.

„Înainte de a trata pigmentul roșu, folosesc o periuță de dinți veche pentru a aplica detergent de vase și puțină apă, astfel încât să îndepărtez orice urmă de grăsime. Apoi pun maioul în mașina de spălat, împreună cu un ciclu obișnuit de rufe albe, folosind din nou un detergent care conține enzime”, explică Victoria Turk.

După ce a scos maioul din mașina de spălat, pasul următor a fost să-l întindă la uscat.

„Petele portocalii persistă. Așez maioul pe un scaun de grădină, la soare, pentru a se usca. Culoarea roșie a roșiilor este dată de un pigment numit licopen. Lumina ultravioletă descompune legăturile chimice printr-un proces natural de albire. Chiar și într-o zi înnorată, efectul este uimitor: petele dispar”, spune jurnalista.

Ce alte opțiuni mai există

În plus, aceasta nu este singura metodă care ne poate ajuta să scăpăm de pete! Experta în curățenie Chantel Milla a vorbit despre un truc simplu la care apelează în astfel de situații!

Practic, Chantel folosește un recipient mare, precum o găleată sau un lighean alb, în care pune hainele, iar apoi îl umple cu apă caldă. Mai departe, ea adaugă o jumătate de cană de apă oxigenată, pentru a dezinfecta și a reda strălucirea țesăturilor. O soluție de 3% este perfectă, spune experta.

Mai departe, ea recomandă adăugarea unei jumătăți de cană de bicarbonat de sodiu, pentru a elimina mirosurile neplăcute din haine, precum și a aproximativ unei linguri de detergent lichid de vase. Amestecul trebuie lăsat la înmuiat timp de o oră, după care hainele pot fi introduse în mașina de spălat și spălate folosind un program obișnuit.

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