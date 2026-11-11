Semnal de alarmă tras de un cardiolog: vârsta la care apare infarctul este tot mai mică: „Am avut pacienţi care au venit, cu maşina, de la 100 de kilometri, ei având infarctul instalat”

Milioane de oameni din întreaga lume se confruntă cu probleme cardiace și au nevoie de tratamente medicale pentru a evita complicații mai grave. Acum, un medic cardiolog din țara noastră vorbește despre un fenomen îngrijorător, mai precis, despre numărul tot mai mare de cazuri de infarct în rândul tinerilor.

Tot mai mulți tineri suferă de această problemă Foto: Shutterstock

Doctorul Liviu Șerbănoiu a vorbit despre situațiile pe care le-a observat ca medic cardiolog, mai ales despre faptul că tot mai mulți tineri cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani încep să sufere de probleme precum infarctul. Chiar și persoane care nu au ajuns la acest prag de vârstă pot suferi de infarct, iar cel mai tânăr pacient al doctorului a avut 23 de ani.

„Din punctul de vedere al vârstei pacienţilor, am avut cazuri de infarct de la 23 de ani până la 90 de ani, dar am observat în ultima perioadă un număr mult mai mare de pacienţi cu vârste de 30-40 de ani, cu, bineînţeles, multipli factori de risc, dar vârsta este din ce în ce mai scăzută”, a declarat medicul, potrivit news.ro.

Tot mai mulți tineri au probleme cardiace

Vorbind despre cazul tânărului de numai 23 de ani care a suferit un infarct, medicul a explicat că au existat și factori de risc.

„A fost un cumul de factori de risc, pentru că părinţii erau amândoi cu trombofilie, erau fumători, avea şi dislipidemie familială. Practic, la vârsta aceasta de 20 de ani nu te aştepţi la un infarct miocardic”, a explicat dr. Liviu Șerbănoiu.

Medicul cardiolog a mai explicat faptul că o simplă durere în piept nu înseamnă infarct, dar trebuie să fim atenți la alte simptome.

„Majoritatea durerilor în piept nu înseamnă ceva grav, dar când ai o durere în piept şi se asociază şi cu alte lucruri, cu oboseală, cu palpitaţii, cu stări de leşin sau ceva asemănător, trebuie neapărat să ajungi la spital şi foarte important să nu conduci tu până la spital”, a spus medicul.

Când devine necesar să mergi la spital

Atunci când ne confruntăm cu o astfel de problemă, devine important să ajungem la spital cât mai repede cu putință. Însă, la fel de important este să nu ne urcăm la volan, pentru a nu pune în pericol și viața altor participanți la trafic.

„Am avut pacienţi care au venit, cu maşina, de la 100 de kilometri, ei având infarctul instalat. Nu era un infarct mic. Adică era un infarct mare şi se putea întâmpla absolut orice. Adică putea să decedeze la volan şi să provoace şi alte tragedii”, a povestit medicul.