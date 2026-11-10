Se caută angajați în 20 de domenii în cea mai bogată țară din Europa. Ce trebuie să știe românii care vor să lucreze acolo

Este una dintre cele mai bogate și mai frumoase țări din Europa, iar acum autoritățile încearcă să atragă sute de mii de angajați până în 2040. Printre domeniile care au nevoie urgentă de specialiști se numără IT-ul, sănătatea, construcțiile și industria.

Luxemburg oferă salarii foarte atractive Foto: Shutterstock

Luxemburg se numără printre cele mai prospere state din Europa, cât și unul dintre statele cu cel mai ridicat nivel de trai din întreaga lume. Acum, autoritățile din această țară doresc să atragă sute de mii de angajați străini până în anul 2040, pentru a corecta deficitul de personal din numeroase domenii.

Potrivit Al Jazeera, undeva în jur de 76% din forța de muncă din Luxemburg este formată din cetățeni străini, iar aproape jumătate din populația de circa 680.000 de locuitori s-a născut în alte țări. Luxemburg este o destinație atractivă datorită stabilității economice, siguranței și a salariilor mari oferite angajaților.

Luxemburg încearcă să atragă tot mai mulți angajați străini

Datorită schimbărilor demografice, cât și din cauza digitalizării și a creșterii numărului de persoane care se apropie de vârsta de pensionare, micul stat european a ajuns să se confrunte cu un deficit de personal calificat, mai ales în domenii precum IT, finanțe, sănătate, servicii sociale, inginerie, dar și în meserii tehnice.

Estimările arată că Luxemburgul ar avea nevoie de undeva în jur de 335.000 de angajați până în anul 2040, pentru a corecta deficitul de personal din diverse domenii din țară.

Sunt oferite salarii atractive

Pentru a atrage noi angajați, Luxemburgul a simplificat procedurile de recrutare, pentru a putea atrage mai ușor și cetățeni din afara Uniunii Europene. Lista de ocupații care se confruntă cu un deficit de forță de muncă în 2026 include 20 de ocupații, iar acum, companiile nu mai trebuie să publice postul vacant vreme de trei săptămâni și nici să dovedească că nu au găsit un candidat local sau din Uniunea Europeană, înainte de a putea angaja specialiști din afara UE.

Salariile oferite în această țară sunt mari, însă este important de menționat faptul că și costurile din Luxemburg sunt ridicate. Cu toate acestea, puterea de cumpărare din această țară ajunge la circa 141% din media Uniunii Europene.