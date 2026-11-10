 Trucul simplu și ieftin care te ajută să scapi de mucegaiul din casă. Ingredientul pe care îl ai deja în bucătărie
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Trucul simplu și ieftin care te ajută să scapi de mucegaiul din casă. Ingredientul pe care îl ai deja în bucătărie

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Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în sezonul rece, umezeala care se acumulează în casă nu numai că va crea o atmosferă neplăcută în camere, dar poate crește și riscul apariției mucegaiului. Din fericire, există o metodă simplă care ne va putea ajuta imediat să scăpăm de problemă.

Casa poate fi curățată ușor
Casa poate fi curățată ușor Foto: AdobeStock Images

În această perioadă a anului, din cauza temperaturilor reci, geamurile vor rămâne închise mult mai mult timp, iar acest lucru duce la o atmosferă mai umedă. În cele din urmă, umiditatea din interiorul casei poate crește și riscul apariției mucegaiului, potrivit express.co.uk.

Practic, tot ce trebuie să facem pentru a scăpa de problema mucegaiului este să folosim corect oțetul de vin alb. Proprietățile acestuia sunt foarte utile împotriva mucegaiului, explică experții din întreaga lume.

Cum poți preveni ușor apariția mucegaiului

Oțetul alb este un produs natural eficient pentru curățenia casei, care poate combate mucegaiul și umezeala. Acesta conține acid acetic, care poate elimina anumite tipuri de mucegai din locuință prin aplicarea soluției direct pe suprafața afectată și ștergerea acesteia cu o lavetă curată.

Mucegaiul se poate dezvolta doar într-un mediu alcalin, iar proprietățile acide ale oțetului alb împiedică reapariția acestuia după eliminare. În plus, soluția este una accesibilă ca preț! Practic, oțetul se găsește în orice magazin din țară și este foarte ieftin.

Trucul simplu recomandat de experți

Desigur, modul în care vom scăpa de umezeala din casă depinde și de care este, de fapt, cauza acesteia.

„Modul în care remediezi problema umezelii depinde de cauza acesteia. Dacă suspectezi că există o problemă la nivelul peretelui exterior sau al acoperișului ori că te confrunți cu igrasie ascensională, apelează la un specialist care te va ajuta să identifice cauza și să remedieze problema”, spune experta Lucy Steele.

Însă, pentru situații mai simple, putem turna oțet într-o sticlă cu pulverizator, iar apoi vom aplica acest lichid pe suprafața afectată de mucegai. După ce îl lăsăm aproximativ o oră, putem șterge zona cu o cârpă. Experții mai spun că este important să folosim echipament de protecție atunci când curățăm mucegai.

Curățarea mucegaiului poate fi periculoasă, așa că trebuie să purtăm echipament de protecție, cum ar fi o mască, mănuși și ochelari de protecție. Contactul cu sporii și produsele de curățare trebuie evitat, motiv pentru care acest tip de echipament este important. De asemenea, nu trebuie să frecăm mucegaiul cu peria, deoarece acest lucru duce la răspândirea sporilor.

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