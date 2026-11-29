Gigi Becali a avut un nou derapaj la adresa unui jurnalist. De data aceasta, patronul FCSB, care este și deputat neafiliat, a fost contactat în legătură cu declarația sa de avere. Afaceristul și-a ieșit din fire și a înjurat-o pe reporteriță. Totul a fost înregistrat.

Gigi Becali a jignit o jurnalistă. Foto: Mediafax/ Alex Nicodim

Pare că istoria se repetă și Gigi Becali insultă un alt jurnalist, atunci când este luat la întrebări. Un reporter din partea Context.ro l-a contactat pe afacerist, însă convorbirea telefonică s-a lăsat cu înjurături. Cum a reacționat patronul FCSB când a trebuit să dea explicații cu privire la declarația lui de avere.

Gigi Becali a înjurat un alt jurnalist

Gigi Becali este în război cu jurnaliștii care îi pun întrebări incomode. Acesta a fost contactat de reporterul publicației Context.ro, pentru a explica, în calitate de deputat al României, din ce venituri și-a achiziționat mașinile de lux, care apar în declarația de avere.

Ca primă reacție, afaceristul a spus, ironic: „Întreab-o pe mama ta și pe tatăl tău”. Gigi Becali și-a ieșit din minți atunci când jurnalista Oana Manițiu a insistat și l-a întrebat ce l-a determinat să plece din mediul privat și să devină parlamentar. Patronul FCSB a luat foc și au curs injuriile.

„Păi cum îți permiți să-mi dai telefon, să mă suni tu pe mine? Cine ești tu de-ți permiți să suni un deputat al României? Nu știu dacă ești jurnalist. Eu cred că ești o impostoare. Ești o impostoare și ești obraznică tu.

Cum îți permiți să dai telefon, dacă nu ți-am dat eu numărul de telefon, cum îți permiți să mă suni? Cum să suni, mă, impostoare, pe un om pe care nu-l cunoști? Nu ți-e rușine, ordinaro care ești? Ești o ordinară. (...) Să-ți fie rușine, oridinaro care ești”, i-a spus Gigi Becali jurnalistei.

Nu este primul incident de acest fel

Recent, afaceristul a mai avut un derapaj asemănător. Acesta dădea declarații pentru presă în curtea bisericii pe care o construiește, moment în care s-a enervat pe un jurnalist de la Antena Sport, care l-a întrebat dacă nu cumva îl supără pe antrenorul FCSB cu deciziile pe care le ia. Atunci, Gigi Becali l-a îmbrâncit pe jurnalist, l-a înjurat și l-a alungat.

„Bine mă, hai… Ești tu de la Antenă… Bine, băi cârcoteală… Am venit să îmi spun punctul de vedere, nu îmi pui tu mie întrebări. Ce ești tu? Chestionator? Pui întrebări ca să ce? Să faceți mizerii, ca să mergeți să inventați numai minciuni, că vezi, Doamne, câștigă banii Becali, nu știu câte milioane…

Nu te mai primesc, aici e proprietate! Ești obraznic! Bine, băi, gata, băi, lasă-mă în pace, că nu îmi fac nervi cu tine acum! Hai, ia-ți astea de aici și pleacă, hai! Te bruschez că ești un vagabond obraznic! Hai pleacă de aici, că n-ai voie să stai aici, că e aici proprietate. Ești obraznic! Vii să faci nervi la om? Dacă sunteți televiziune, trebuie să vă dați voi importanți. Veniți, luați punct de vedere și cu asta-basta, vagabonților!”, a spus Gigi Becali, cu doar o săptămână în urmă.