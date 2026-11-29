Muzica rock pierde una dintre figurile sale emblematice. Mike Love, membru fondator al legendarei formații The Beach Boys și vocea unor hituri care au făcut istorie, precum „Surfin’ USA” și „California Girls”, a murit la vârsta de 85 de ani. Artistul a fost mult timp unul dintre oamenii care au reprezentat trupa pe scenă și au contribuit decisiv la succesul acesteia.

Mike Love a murit la 85 de ani Foto: JORGE GUERRERO / AFP / Profimedia

Vestea dispariției sale a fost confirmată sâmbătă de reprezentanta sa, Katie Altman. Mike Love s-a stins înconjurat de familie, însă cauza decesului nu a fost făcută publică. Anunțul vine după ce artistul anulase numeroase concerte ale formației în cursul acestui an.

„Cu mare respect, vă anunţ că Mike Love a decedat în această seară, înconjurat de familie”, a transmis Katie Altman într-un comunicat.

Reprezentanta artistului a vorbit și despre impactul pe care acesta l-a avut asupra muzicii și asupra generațiilor de interpreți care i-au urmat.

„El va rămâne în memoria colectivă pentru talentul său unic şi pentru inspiraţia pe care a oferit-o generaţiilor de muzicieni. Îi celebrăm contribuţia remarcabilă la muzica americană şi bucuria pe care o simţea când cânta pentru fanii săi iubiţi”, a mai declarat aceasta potrivit BBC.

Mike Love a construit istoria formației The Beach Boys

În jurul orei 17:00, paramedicii și reprezentanții șerifului au fost solicitați la o locuință din Malibu, pentru o urgență medicală. Informația a fost transmisă de Departamentul de Pompieri al comitatului Los Angeles. La momentul anunțului, autoritățile nu oferiseră alte detalii despre circumstanțele în care a murit artistul.

Mike Love a pus bazele trupei The Beach Boys alături de Brian, Carl și Dennis Wilson, precum și de prietenul lor Al Jardine. Formația rock a fost înființată în Hawthorne, iar primul său single, „Surfin’”, a fost înregistrat în 1961. Un an mai târziu, muzicienii au lansat albumul de debut, intitulat „Surfin’ Safari”.

Trupa a devenit rapid un simbol al culturii californiene. Cântecele sale au surprins atmosfera specifică acelei zone, cu povești despre iubire, tinerețe, libertate și pasiunea pentru surfing. Printre piesele care au rămas în memoria publicului se numără „Surfin’ USA” și „California Girls”, interpretate de Mike Love.

The Beach Boys, una dintre cele mai de succes formații rock americane

Dispariția lui Mike Love înseamnă pierderea încă unui membru important al formulei originale The Beach Boys. Al Jardine este singurul fondator al trupei care mai este în viață. Brian Wilson, considerat principalul arhitect al sunetului formației, a murit în 2025, la 82 de ani.

Carl Wilson, cântăreț și chitarist, a pierdut lupta cu cancerul în 1998, când avea 51 de ani. Dennis Wilson, care cânta și la baterie, s-a înecat în 1983, într-un port din zona Los Angelesului. Avea doar 39 de ani.

Moștenirea muzicală a formației rămâne impresionantă. The Beach Boys au vândut peste 100 de milioane de discuri în întreaga lume, iar aproape 40 dintre piesele lor au ajuns în Top 40 în Statele Unite. Este cel mai mare număr de clasări de acest fel înregistrat de o formație rock americană.

Recunoașterea criticilor a venit și prin includerea albumului „Pet Sounds” pe locul al doilea în clasamentul revistei „Rolling Stone”, „Cele mai bune 500 de albume din toate timpurile”. În aceeași publicație, The Beach Boys au ocupat poziția a 12-a în topul celor mai mari 100 de artiști din toate timpurile.

În 1988, formația a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame, o confirmare a influenței sale asupra muzicii rock.