Andreea Popescu nu s-a mai abținut. Influencerița l-a arătat pe noul ei iubit, alături de care a plecat la munte, în Poiana Brașov. Vedeta și-a ținut urmăritorii pe jar ceva timp, după ce, recent, s-a postat în brațele unui bărbat misterios.

Andreea Popescu a fugit la munte alături de noul iubit. Foto: Instagram/ ANdreea Popescu

După divorțul de Rareș Cojoc, Andreea Popescu nu s-a mai afișat oficial cu niciun alt bărbat, până aseară. Influencerița este plecată la Poiana Brașov alături de mai mulți prieteni, dar și cu noul ei partener. Cei doi se îmbrățișează în timp ce cântă o piesă interpretată de lăutari.

Primele imagini cu Andreea Popescu și noul iubit

Bruneta se distrează de minune la munte. Deși s-a abținut să-l țină secret pe noul ei iubit, un detaliu a dat-o de gol. Deși nu voia să îi facă publică identitatea, urmăritorii au fost extrem de atenți și au reușit să vadă puțin din chipul bărbatului misterios.

În imaginile postate pe InstaStory, Andreea popescu stă la masă, în timp ce bărbatul de lângă ea dansează. La un moment dat, el se apleacă spre influenceriță și se lasă sărutat de aceasta.

Andreea Popescu și noul ei iubit. Foto: InstaStory Andreea Popescu

Influencerița își dorește să-și refacă viața

De-a lungul timpului, după separarea de fostul soț, Andreea Popescu a mai spus că nu este făcută pentru singurătate și își dorește să își refacă viața.

„Nu sunt genul de femeie care ar putea să trăiască până la sfârșitul vieții neiubită”, a mărturisit Andreea Popescu în cadrul podcastului Fresh by Unica, explicând cât de importantă este iubirea în viața sa.

Tot ea a recunoscut că este obișnuită să pună fericirea celorlalți în fața fericirii ei și a făcut multe compromisuri, nu numai pentru partenerul de viață, ci și pentru familie.

„Eu sunt genul de persoană care face foarte multe compromisuri. De la relație până la căsnicie, până la prietenie, până în relația cu copiii, până în relația cu familia”, a mai spus ea.

În același timp, înțelege că nu este chiar modul cel mai sănătos de a acționa, însă îi este greu să acționeze altfel. Există momente în care și-ar dori să fie mai atentă la propriile nevoi.

„Pe de o parte vreau să fiu așa. Pe de o parte mi-aș dori să fiu mai egoistă. Am și eu egoismul meu. Nu-ți imagina că nu sunt altruista supremă. Sfânta, nu. Dar înțeleg foarte mult”, a mai mărturisit Andreea Popescu.