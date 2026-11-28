Serialul-fenomen „Dallas”, care i-a ținut pe români cu sufletul la gură, și în anii comunismului, a transformat celebra fermă Southfork Ranch, unde au avut loc filmările, într-un adevărat loc de pelerinaj! Printre cei care i-au trecut pragul, de-a lungul timpului, s-au numărat artiștii Nelu Vlad, din trupa Azur, și George Rotaru. Recent, și Maria Dragomiroiu a pășit pe domeniul texan, admirând de aproape celebrele mașini ale fraților J.R. și Bobby Ewing. Iată și declarațiile lor emoționante, exclusiv pentru Click!

1/18 Maria Dragomiroiu, Nelu Vlad, de la Azur, și solistul de romanțe George Rotaru au vizitat celebra vilă texană din serialul „Dallas” Foto: foto: Facebook

George Rotaru, stabilit în America, de peste 30 de ani: „Mi-am băgat și eu picioarele în piscina lui Bobby Ewing”

Stabilit de peste 30 de ani, în America, solistul de romanțe George Rotaru, cândva, preferatul soților Ceaușescu, a povestit, în exclusivitate pentru Click!, despre vizita la celebra fermă din Dallas. Recunoaște că a fost impresionat să vadă, și în realitate, ceea ce, ani la rând, admira numai pe micul ecran. S-a simțit copleșit de emoție:

„Piscina lui Bobby Ewing (rol interpretat de actorul Patrick Duffy), din Dallas, unde mi-am băgat şi eu picioarele, are numai 10 m, dar în serial părea mult mai mare, printr-o tehnică specială de la Hollywood. În schimb, camerele şi dormitoarele sunt foarte mari, ticsite cu tablourile personajelor Sue Ellen şi J.R. Ewing. Şi ferma este imensă, mult pământ. Maşinile lor, din serial, sunt de asemenea intacte”, a menționat el, exclusiv pentru Click!

Nelu Vlad, solistul trupei Azur: „Hainele lui J.R. Ewing și papucii lui Sue Ellen sunt tot acolo”

Dar, pe lista vedetelor, care au pășit pe vestitul domeniu Southfork, unde, în prezent, prețul unui bilet de intrare este de aproximativ 30 de dolari, se numără și solistul Nelu Vlad, liderul formației Azur. În timpul turneului muzical, efectuat, în urmă cu doi ani, în America, acesta nu a ratat ocazia de a vedea și locul filmărilor pentru serialul „Dallas”, al cărui fan înrăit a fost. Iată și cum a decurs vizita:

„La intrare ne-a preluat un ghid, care ne-a prezentat întreaga vilă. Toate camerele, în care s-au tras cadrele cu marii artiști, sunt lăsate așa cum apar pe micul ecran. Absolut nimic nu e mutat din loc, totul e intact, hainele lui J.R. și papucii lui Sue Ellen, soția lui din film, sunt la locul lor.

Până și locul unde luau micul dejun cu întreaga familie Ewing e tot acolo. Îți trebuie 2-3 ore să vizitezi ferma, dar e impresionant, ți-e greu să realizezi că ești chiar pe acele platouri de filmare. M-a emoționat mult să văd toate aceste locuri, am fost fanul serialului Dallas”, a precizat Nelu Vlad, exclusiv pentru Click!

Maria Dragomiroiu: „Aici, la fermă, retrăim tinerețea”

Iar solista de muzică populară Maria Dragomiroiu și soțul ei, impresarul Bebe Mihu, aflați de câteva zile în America, au postat, pe Facebook, un videoclip realizat chiar la ferma, atât de cunoscută, în întreaga lume. Ne-au prezentat toate încăperile, sufrageria, locul unde se întâlnea întreaga familie, dar și dormitorul lui J.R. și al lui Sue Ellen:

„Ce drag îmi era să mă uit la „Dallas”, aici, la fermă, retrăim tinerețea, serialul era cel mai minunat lucru dintr-o zi, în acelor ani. Suntem emoționați, am venit să vizităm”, a menționat solista de muzică populară.

Actorul Larry Hagman, J.R. din „Dallas”, a încetat din viață în urmă cu 14 ani

„Dallas” este un serial de televiziune american, difuzat în perioada 1978-1991. Este, de fapt, povestea familiei Ewing, deținătoarea companiei petroliere Ewing Oil și a terenurilor de creștere a vitelor din Southfork. Actrița Linda Gray a interpretat-o pe Sue Ellen Ewing, timp de 11 ani, în perioada 1978-1989, fiind, de altfel, și rolul ei de referință.

Din păcate, Larry Hagman, actorul care i-a dat viaţă nemilosului magnat petrolier J.R. Ewing, în serialul Dallas, a încetat din viață pe 23 noiembrie 2012, într-un spital din Dallas, la vârsta de 81 de ani. În lupta cu o boală necruțătoare i-a avut însă aproape, până în ultima clipă de viață, pe actorii Patrick Duffy şi Linda Gray, respectiv Bobby și Sue Ellen Ewing.