În anumite comunități, este deja cunoscut faptul că unii preoți „deschid cartea”, adică prezic viitorul sau fac farmece. În acest context, preotul Mario-Doro Ciucanu din județul Neamț, cunoscut pentru activitatea pastorală, dar și pentru prezența în mediul online, explică de ce este un păcat foarte mare.

Preotul Mario-Doro Ciucanu din Neamț, despre clericii care „deschid cartea”. Foto: captură video YouTube.

Din disperare sau pur și simplu din neștiință, unii credincioși apelează la preoți care „deschid cartea” pentru prezicerea viitorului, convinși că problemele personale le vor fi rezolvate. Cu toate acestea, un cunoscut cleric explică de ce este păcat. Tot el explică și de ce se face sfeștania unei case.

Este păcat pentru un preot să deschidă cartea?

Invitat la podcastul „Pur și simplu altfel”, părintele Mario-Doro Ciucanu a vorbit despre cei care fac deschidere de cărți, care le prezic viitorul enoriașilor, care se află în pragul disperării din cauza unor probleme personale.

În viziunea sa, preoții care prezic viitorul sau fac farmece, vrăjitorii, nu ar mai trebui să practice această meserie, deoarece aceste metode nu au nicio legătură cu credința creștină.

„Un preot care deschide cartea sau se ocupă de vrăjitorie dau de prezicerea viitorului nu are voie să mai fie preot. Îmi asum ce spun. Deja intră în altfel de sfere, te încadrezi la șarlatanie și vrăjitorie”, a declarat preotul Ciucanu, în cadrul podcastului.

El susține că una este să știi să privești un om și să-i citești oboseala din privire și alta să faci alte practici neortodoxe. „Pe chipul nostru se înmagazinează, de cele mai multe ori, frustrările, neîmplinirile, dezamăgirile, traumele copilăriei, traumele actuale pe care nu vrem să ni le vindecăm.

Toate își lasă amprenta și ne lasă și cicatrici și pe suflet, dar și pe chip. Iar dar vi-a-vis de deschisul cărții este o aberație și nu folosește la nimic să ne știm viitorul”, a mai completat părintele.

Care este rolul slujbei de sfeștaniei și de ce e bine să o faci periodic

Părintele Ciucanu a vorbit și despre rolul slujbelor de sfeștanie. Acesta susține că nu este întâmplătoare această practică a preoților de a veni cu Ajunul sau cu Boboteaza în casele oamenilor.

„Care e rolul unei slujbe de sfeștanii sau unei aghesmi? Pentru alungarea energiilor negative, a duhurilor necurate care mai sălășluiesc sau mai bântuie prin acea casă. De asta vine preotul cu Ajunul, nu că n-are el ce face pe la biserică sau vrea să te vadă. Trebuie tu să deschizi pe unde poți, să-l lași să stropească cu agheasma mare pentru că se adună.

Sunt oameni care au energie negativă, care ajung la tine în casă. Ai mers tu, ai călcat tu pe unde nu trebuie și ai dus anumite chestii la tine în casă. Nu sunt povești, crede-mă. Și el vine și-ți purifică a ta casă”, a explicat clericul în cadrul podcastului.

Cine este preotul Mario-Doro Ciucanu

Preotul Mario-Doro Ciucanu este preot paroh al Parohiei Oniceni, parte a Protopopiatului Roman din cadrul Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. De asemenea, el este și ghid turistic, având o pasiune pentru istorie, și îndrumă oamenii care vor să descopere patrimoniul spiritual și cultural.

În același timp, el a fost implicat și într-un dosar cu vaccinări fictive, de pe vremea pandemiei de Covid, alături de alte trei persoane, dintre care un medic, o asistentă și un alt intermediar.