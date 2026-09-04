 Este păcat să spălăm duminica? Răspunsul unui preot va surprinde mulți enoriași: „Ideea este foarte simplă”
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VideoEste păcat să spălăm duminica? Răspunsul unui preot va surprinde mulți enoriași: „Ideea este foarte simplă”

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Este bine sau nu este bine să spălăm duminica sau să desfășurăm alte activități de uz casnic, și nu numai? La această întrebare răspunde părintele Matei Vulcănescu, prin intermediul unui clip explicativ publicat pe rețelele de socializare.

Preotul Matei Vulcănescu, despre spălatul rufelor duminica.
Preotul Matei Vulcănescu, despre spălatul rufelor duminica. Foto: Shutterstock & TikTok

Este păcat să spălăm duminica? 

Potrivit celor transmise de preot, spălatul hainelor, spălatul vaselor sau făcutul curățeniei în casă nu reprezintă, în sine, un lucru interzis duminica. Părintele atrage însă atenția asupra importanței pe care această zi o are pentru credincioși și explică faptul că problema apare atunci când activitățile casnice ajung să ia locul participării la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie.

„Bineînțeles că poți să speli haine duminica. Dar poți să speli și farfuriile, poți să dai și cu mătura, să fie curat, nu? Doar nu o să lași mizerie în casă. Mântuitorul spune: «Dacă cumva îți cade în fântână iedul sau oaia, nu te duci să o ridici sâmbăta? Ipocriților!»

Ideea este foarte simplă: dacă tu nu te duci să te aduni împreună cu frații tăi la frângerea pâinii, adică la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, și să mănânci trupul și sângele lui Hristos, te ocupi de alte lucruri. Orice ai face altceva decât lucrul acesta este, bineînțeles, o ratare a scopului tău de unire cu Hristos, adică păcat.”

Părintele Matei Vulcănescu: „Spală în sărbători, că nu se întâmplă absolut nimic”

În încheiere, părintele i-a îndemnat pe oameni să dedice timpul de duminică apropierii de Dumnezeu și participării la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, subliniind că activitățile casnice pot fi făcute ulterior, fără ca acestea să reprezinte un motiv de îngrijorare.

„De aceea, bineînțeles că ziua de duminică, ziua Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, este pentru a-L slăvi pe Hristos și pentru a primi Cina Domnului, adică Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, frângerea pâinii și mâncarea pâinii cerești, pâinea care s-a pogorât din cer, trupul și sângele lui Hristos.

Iar după aceea, dă cu mătura, spală, spală în sărbători, că nu se întâmplă absolut nimic. Toate acestea sunt chestiuni care țin de boala religiozității sau de superstiții”, a explicat părintele Matei Vulcănescu prin intermediul unui clip video publicat pe TikTok.

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