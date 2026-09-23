 Grecia oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zonele izolate. Ce condiții trebuie să îndeplinească locuitorii
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Grecia oferă până la 10.000 de euro celor care se mută în zonele izolate. Ce condiții trebuie să îndeplinească locuitorii

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Grecia pregătește noi ajutoare financiare pentru cei dispuși să se mute în regiuni izolate ale țării, în special în zonele de frontieră afectate de depopulare.

Insula Kastellorizo
Insula Kastellorizo Foto: Shutterstock

În ce constă inițiativa autorităților din Grecia 

Programul „Relocation”, extins și actualizat, va deveni accesibil începând din octombrie, a anunțat ministrul pentru Coeziune Socială și Familie, Domna Michailidou. Printre noile zone incluse se numără și insula Kastellorizo, una dintre cele mai îndepărtate comunități ale Greciei.

Oficialii subliniază că sprijinul financiar trebuie să fie însoțit de servicii esențiale și infrastructură modernizată, pentru ca relocarea să fie sustenabilă pe termen lung, potrivit Greek Reporter.

Programul revizuit atrage atenția publicului prin măsurile menite să combată declinul demografic și depopularea treptată a mediului rural. Cei care aleg să se mute permanent în zonele de frontieră pot primi până la 10.000 de euro, sumă acordată atât persoanelor singure, cât și familiilor.

Pentru a facilita tranziția, jumătate din sumă va fi virată în avans, astfel încât gospodăriile să dispună imediat de resurse pentru cheltuielile inițiale. În plus, a fost eliminată obligația de a avea un contract de muncă înainte de relocare, deschizând programul pentru freelanceri, angajați remote și proaspăt absolvenți.

Unde va ajunge programul

Extinderea programului acoperă acum șase noi unități administrative - Kastoria, Serres, Florina, Kilkis, Pella și Drama - precum și localități montane sau rurale din Ioannina, alături de Filiates și Souli din Thesprotia.

Pentru insulele izolate, precum Kastellorizo, sprijinul este și mai generos: 5.000 de euro anual, plus 1.000 de euro pentru fiecare copil, atât pentru angajații din sectorul public, cât și pentru cei din privat. Domna Michailidou, ministrul pentru Coeziune Socială și Familie, a subliniat că aceste granturi nu sunt suficiente fără investiții în servicii locale - grădinițe, școli, infrastructură medicală - elemente esențiale pentru un standard de viață sigur și atractiv.

Platforma de înscriere va fi lansată în octombrie, iar autoritățile se așteaptă la un interes crescut din partea celor care caută un stil de viață mai liniștit, departe de aglomerația urbană, în contextul în care munca remote devine tot mai accesibilă.

Succesul programului va depinde de integrarea noilor veniți în comunitățile locale și de transformarea sprijinului financiar într-o revigorare demografică și economică durabilă pentru aceste regiuni aflate la marginea țării.

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