Șeful Ryanair anunță scumpiri de până la 20% la biletele de avion. Când ar putea exploda prețurile

Șeful Ryanair, Michael O'Leary, susține că biletele de avion ale altor companii vor crește cu 20% din cauza scumpirilor la combustibil. Acesta a menționat că Ryanair „nu va percepe o suprataxă pentru combustibil”, dar rivalii săi o vor face.

Ryanair anticipează creșteri cu 20% ale biletelor de avion. Foto: pixabay.com

Michael O'Leary, a declarat miercuri că Ryanair „nu va percepe o suprataxă pentru combustibil” în ciuda prețurilor mai mari la combustibilul pentru avioane, dar a prezis că rivalii vor face acest lucru vara viitoare, conform Reuters.

Ryanair spune că prețurile la biletele de avion vor crește

Companiile aeriene globale s-au confruntat cu creșterea vertiginoasă a costului combustibilului pentru avioane. Cu toate acestea, șeful Ryanair susține că va fa e față provocărilor asociate cu prețurile ridicate la combustibil.

„Majoritatea companiilor aeriene aveau o bună acoperire împotriva riscurilor până în vara lui 2026 și, prin urmare, absorbim genul de șoc reprezentat de prețurile mult mai ridicate ale petrolului din această vară.

Niciunul dintre noi nu va putea absorbi anul viitor aceste prețuri mult mai ridicate ale petrolului… iar costurile vor fi transferate sub forma unor suprataxe pentru combustibil, ceea ce va duce la tarife aeriene mai mari.

„Ryanair nu va aplica o suprataxă pentru combustibil, dar cu siguranță companiile tradiționale o vor face vara viitoare”, a declarat el, conform sursei citate.

Mai multe companii aeriene vor da faliment

O'Leary a declarat că se așteaptă ca mai multe companii aeriene să dea faliment, adăugând că Ryanair este deja în discuții cu aeroporturi. AirBaltic a devenit cea mai recentă companie aeriană care anunță o procedură de faliment.

„Sper foarte mult ca prețurile combustibilului pentru avioane să crească mai rapid anul viitor, deoarece acest lucru va accelera ritmul în care alte companii aeriene vor intra în faliment”, a spus el, adăugând că se așteaptă ca tarifele aeriene la alte companii să crească cu 10% până la 20% vara viitoare.

„Companiile aeriene care în prezent înregistrează pierderi vor da faliment. Acest lucru va accelera consolidarea Europei în patru mari companii aeriene: BA (British Airways), Lufthansa, Air France și Ryanair”, a mai spus el, conform sursei citate.