 Carmen Harra își anulează venirea în România după ce a primit amenințări cu moartea: „Cum prietenii mei au fost omorâți”
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Carmen Harra își anulează venirea în România după ce a primit amenințări cu moartea: „Cum prietenii mei au fost omorâți”

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Carmen Harra a luat o decizie radicală după ce susține că a primit numeroase mesaje în care era amenințată cu moartea. Cunoscuta clarvăzătoare a anunțat că nu va mai veni în România și că își anulează conferința pe care urma să o susțină în țară.

Carmen Harra.
Carmen Harra. Foto: Facebook

Vedeta a povestit pe rețelele de socializare că mesajele primite au făcut-o să se răzgândească în privința vizitei în România. Carmen Harra s-a declarat revoltată de faptul că unele persoane au ajuns să îi transmită amenințări și a mărturisit că nu înțelege de ce prezența sa ar putea provoca astfel de reacții.

Carmen Harra, amenințată cu moartea

Carmen Harra a explicat că a primit „mesaje peste mesaje” în care era amenințată cu moartea dacă se întoarce în România. Aceasta a vorbit despre activitatea sa de peste hotare și despre faptul că, în opinia sa, nu le-ar fi făcut nimic rău celor care au recurs la astfel de mesaje.

„Am primit mesaje peste mesaje cu moartea. Mă amenințați cu moartea dacă vin în România. Dacă aici s-a ajuns, dacă aici e stadiul în care țara asta vrea să omoare un om, un român care a reprezentat România de o viață peste hotare, care a scris atâtea cărți, care a vorbit despre România, care apare la televiziunea americană, care se educă să învețe cât mai mult în fiecare zi, încearcă să împărtășească informațiile cu voi, care nu vă supără cu nimic. Eu nu vă supăr cu nimic.

Nu știu de ce prezența mea poate să declanșeze astfel de sentimente sinistre, să vrei să omori o femeie de 70 de ani care n-a fost de mulți ani în țara ei. Este înfiorător ce se întâmplă. Când am văzut atât de multe, am zis: «Nu mai vin niciodată în România.» Nu pot decât să vă doresc să vă fie bine tuturor celor care m-ați amenințat”, mărturisește Carmen Harra. 

„Nu vă port ură, acesta este nivelul vostru de gândire”

În continuarea mesajului său, vedeta a mai spus că nu le poartă ranchiună celor care i-au transmis mesaje neplăcute, ci doar și-a exprimat regretul față de comportamentul și modul lor de gândire.

„Nu vă port ură, acesta este nivelul vostru de gândire și poate doar să-mi pară rău pentru voi. Este o karmă atât de negativă să ameninți un om cu moartea pur și simplu, fără nicio explicație. Un om care nu ți-a făcut nimic rău”, a mai spus Carmen Harra.

Și-a anulat conferința pe care urma să o susțină în România

Ulterior, Carmen Harra a anunțat că a decis să își anuleze venirea în România și conferința pentru care, spune ea, era foarte entuziasmată. Aceasta a precizat că va face publice mesajele primite, pentru ca oamenii să vadă nivelul la care au ajuns unele dintre reacțiile îndreptate împotriva sa.

„Este absolut dezgustător, este sinistru, trist. Vreau să vă anunț că, date fiind aceste mesaje pe care le voi face publice, să vedeți și voi la ce nivel poate fi un om amenințat cu moartea. Să vedeți până unde s-a ajuns în România situația. M-am hotărât să-mi anulez venirea și nu voi mai ține această conferință de care eram atât de entuziasmată și vă dau această satisfacție celor care m-ați amenințat, pentru că eu nu uit niciodată.

Cum prietenii mei au fost omorâți, cum Mihai a fost omorât, sunt oameni care nu știu cu ce v-au greșit și au fost omorâți într-un mod absolut sinistru. Fiți fericiți, nu mai vin! Nu o să mă mai vedeți, nu mai aveți nicio treabă, poate o să mai apar pe rețelele de socializare din dorința de a vă oferi informații interesante și benefice pentru voi. Vreau să-mi tai legăturile cu România”, a povestit pe rețelele de socializare.

Carmen Harra abia aștepta să revină în România

În urmă cu doar câteva săptămâni, Carmen Harra povestea, în exclusivitate pentru Click!, cât de nerăbdătoare era să revină în România, după o pauză de șapte ani. Numerologul dezvăluia atunci că se pregătea să lanseze o nouă carte în America și vorbea cu emoție despre dorul de țară, dar și despre planurile pe care le avea pentru revenirea în țara natală.

 „Nu am ajuns în România de o vreme pentru că am fost tare ocupată. Am lansat o carte nouă aici, în America și încă două care urmează să apară. Am lucrat la mai multe proiecte. Am mai lansat înainte încă două cărți. În ultimii 7 ani și ceva de când n-am fost în România am lucrat la 5 cărți și la multe emisiuni și alte proiecte muzicale, am înregistrat 4 melodii noi. Sper să ajung curând, în viitorul apropiat, să pot să vi le prezint și să vorbim și de toate proiectele mele noi. Mi-e tare dor să vin acasă, mi-e dor să mă întâlnesc cu toți prietenii mei, să cântăm, să ne simțim bine, să particip la evenimentele din România, care sunt în special în perioada de toamnă-iarnă!”, spune Carmen Harra pentru Click!

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