 Cât te costă să-i aduci pe Bogdan de la Ploiești sau Tzancă Uraganu la eveniment? Cum explică costurile: „Este justificat”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoCât te costă să-i aduci pe Bogdan de la Ploiești sau Tzancă Uraganu la eveniment? Cum explică costurile: „Este justificat”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Numele lui Bogdan de la Ploiești și al lui Tzancă Uraganu se regăsesc tot mai des pe lista invitaților speciali la nunți, majorate și petreceri private unde distracția trebuie să țină până dimineața. 

photo collage png png
Foto: Facebook

Tariful cerut de Bogdan de la Ploiești pentru o petrecere privată

Într-un videoclip pe Tiktok, Bogdan de la Ploiești a vorbit sincer despre prețul pe care îl cere pentru a cânta la un eveniment privat. Artistul a explicat că suma depășește 10.000 de euro, justificând costurile prin echipa numeroasă care îl însoțește: producător, manager, o orchestră de cel puțin zece persoane, patru mașini, șoferi, bilete de avion și cazare.

​„Prețul meu este peste 10.000 de euro, dar este și justificat. În primul rând, eu am și producător, și manager și nu mai puțin de 10 persoane în orchestră, plus patru mașini, plus șofer, plus drumuri și așa mai departe… Bilete de avion, cazare, etc. Deci, să faci o petrecere cu Bogdan de la Ploiești e ceva tare și ceva wow”, a spus artistul pe TikTok.

Cât cere Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu a menționat, la rândul său, că pentru un eveniment privat tariful pornește de la 10.000–15.000 de euro, la care se adaugă TVA. În anumite situații, sumele pot fi mult mai mari: artistul a povestit că în 2025 a avut cântări plătite cu 25.000 sau chiar 30.000 de euro. „Cânt și pe 30.000, și pe 25.000. Acum două-trei săptămâni am cântat pe 30.000”, a spus el, explicând că prețul variază în funcție de eveniment și de solicitări.

Cât cer alți artiști 

Tzancă Uraganu nu este primul artist care cere astfel de sume pentru un eveniment privat. În urmă cu câțiva ani, presa scria că și Florin Salam se număra printre cei mai bine plătiți artiști din România. Onorariul său putea ajunge chiar și la 20.000 de euro, în funcție de durata programului și de cerințele organizatorilor.

Nici Iuly Neamțu nu se lasă mai prejos, artistul nu cere nici mai nici mai puțin de 16.000 de euro pentru un program de o oră și jumătate, potrivit Spynews.ro.

Între timp, tarifele artiștilor s-au modificat, însă un lucru a rămas neschimbat: pentru cei mai apreciați interpreți de muzică de petrecere, prețul unui recital poate depăși cu ușurință valoarea unei mașini.

Cum se calculează prețul unui artist

Costul unui recital depinde de o serie de factori logistici și operaționali care depășesc simpla prezență a artistului pe scenă. În majoritatea cazurilor, tariful final reflectă cheltuielile generate de deplasarea întregii echipe: formația, managerul, producătorul, tehnicienii, șoferii și transportul necesar pentru echipamente și instrumente, potrivit B1 Tv.

Dacă evenimentul are loc la distanță, se adaugă biletele de avion și cazarea pentru toți membrii echipei, ceea ce poate ridica semnificativ suma totală. Orașul în care are loc petrecerea, tipul locației și numărul persoanelor implicate în producția recitalului sunt elemente care influențează direct prețul final, motiv pentru care tarifele pot varia considerabil de la un eveniment la altul.

Ghid de cumpărături

carmen harra
Carmen Harra își anulează venirea în România după ce a primit amenințări cu moartea: „Cum prietenii mei au fost omorâți” Vedete românești
Tom Cruise
Tom Cruise, de nerecunoscut la 64 de ani. A apărut cu părul roșu și cizme cu toc la premiera noului său film Vedete internaționale
image
Cristian Pîrvulescu critică „spectacolul” din jurul lui Georgescu: „DIICOT nu trebuie să se joace” adevarul.ro
image
Uniforma școlară, la peste 35 de ani de la abrogarea socială. Director: „Voi purta și eu” adevarul.ro

Parteneri

image
Operat și OUT 4 luni! Caz incredibil: accidentat grav, dar a fost pe bancă în FCSB - Petrolul - Fanatik.ro www.fanatik.ro
image
Ea este tânără găsită în valiză în Olt. Valentina avea două lovituri la cap și cinci coaste rupte observatornews.ro
image
Se caută familia unui actor care a murit vineri. Colegii de la teatru au lansat un apel şi a apărut o rudă www.antena3.ro
image
I se cere DEMISIA lui Siegfried Mureșan! Grindeanu: „Un Bolojan second-hand” www.gandul.ro
image
Detaliul cutremurător din cazul tinerei găsite moartă în valiză: Tatăl Valentinei a vorbit cu ea cu doar câteva ore înainte să moară. Ce au descoperit legiștii www.wowbiz.ro
image
Nu s-au mai putut abține! La date, Andra și Ahmed s-au dez... Vezi mai mult www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Moștenitorul averii lui Ion Țiriac, de 2,2 miliarde de dolari, a primit un mesaj în ziua când a împlinit 50 de ani: „În sfârșit” as.ro
image
De ce același produs de pe Temu poate avea alt preț de la o zi la alta. Ce se întâmplă, de fapt, în aplicație playtech.ro
image
Andrei Nicolescu, întrebat de Daniel Șendre: De ce durează doi ani să afli sigla pe care o vor suporterii lui Dinamo www.fanatik.ro
image
ULTIMELE clipe din viața Valentinei. Motivul ireal pentru care Vlad, iubitul ei, ar fi ucis-o www.cancan.ro
image
La asta nu se aștepta absolut nimeni! Ce-a putut să răspundă Ilie Bolojan când a fost întrebat ceva despre partenera lui de viață, Ioana Fâșie. Și jurnaliștii au rămas fără replică www.viva.ro
image
Detalii neștiute din trecutul lui Alex Gîlcă. Ce s-a aflat acum despre iubitul lui Valerie Lungu de la Asia Express www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
În mov vibrant și cu o coafură stylish, Prințesa Kate a captat atenția tuturor, chiar dacă se afla lângă Tom Cruise pe covorul roșu okmagazine.ro
image
Aniversare dulce-amară pentru această superbă prințesă, care a ratat șansa de a fi regină. Ce doliu greu o încearcă! okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Până unde au ajuns, de fapt, vikingii? historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Un castel medieval „dispărut” timp de secole, descoperit într-o clădire universitară din Dublin historia.ro
jennifer lopez milano gettyimages jpg
Jennifer Lopez a dansat pe podium la Milano! A arătat ca o prințesă Vedete internaționale
Laurențiu de la „Burlacii” spune ce femeie îl poate cuceri și dacă a găsit ce căuta în show
#Exclusiv Click!
Laurențiu de la „Burlacii” spune ce femeie îl poate cuceri și dacă a găsit ce căuta în show: „Cred că în ultimul timp am ales bine!” Vedete românești
andreea popescu instagram jpg
Andreea Popescu vrea să discute cu medicul despre reluarea tratamentului cu injecții pentru slăbit. Care este motivul Vedete românești
Jasmine, apariție spectaculoasă într-o rochie accesorizată cu păr natural!
#Exclusiv Click!
Jasmine, apariție spectaculoasă într-o rochie accesorizată cu păr natural! A slăbit 12 kilograme și mai vrea să dea jos încă 5 Vedete românești
ioana ginghina si cristi pitulice
FotoIoana Ginghină și Cristi Pitulice, 3 ani de căsnicie. Dezvăluirile actriței despre relația lor Vedete românești
Dolly Parton foto Profimedia jpg
Cât de mult își dorea să trăiască! Ce-a făcut Dolly Parton în mare secret, pentru a se vindeca de cancer? Vedete internaționale
GettyImages 2296622315 jpg
Tom Cruise, gest înduioșător pentru Kate Middleton pe covorul roșu: „Nu s-a putut abține nici de data asta” Vedete internaționale
gabriela cristea si tavi clonda
FotoVictoria, fiica Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda, a împlinit 9 ani. Ce poveste emoționantă aude în fiecare an de la părinții ei Vedete românești
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii actualitate.net
image
INTERVIU | De la copilăria săracă și munca pe câmp la turismul din Antalya și antreprenoriatul din România. Povestea omului de afaceri româno-turc Mohamed Petru Gürkan: „A fost o obligație, nu o alegere. La 14 ani spălam vase și mergeam la școală” actualitate.net