Cât te costă să-i aduci pe Bogdan de la Ploiești sau Tzancă Uraganu la eveniment? Cum explică costurile: „Este justificat”

Numele lui Bogdan de la Ploiești și al lui Tzancă Uraganu se regăsesc tot mai des pe lista invitaților speciali la nunți, majorate și petreceri private unde distracția trebuie să țină până dimineața.

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Tariful cerut de Bogdan de la Ploiești pentru o petrecere privată

Într-un videoclip pe Tiktok, Bogdan de la Ploiești a vorbit sincer despre prețul pe care îl cere pentru a cânta la un eveniment privat. Artistul a explicat că suma depășește 10.000 de euro, justificând costurile prin echipa numeroasă care îl însoțește: producător, manager, o orchestră de cel puțin zece persoane, patru mașini, șoferi, bilete de avion și cazare.

​„Prețul meu este peste 10.000 de euro, dar este și justificat. În primul rând, eu am și producător, și manager și nu mai puțin de 10 persoane în orchestră, plus patru mașini, plus șofer, plus drumuri și așa mai departe… Bilete de avion, cazare, etc. Deci, să faci o petrecere cu Bogdan de la Ploiești e ceva tare și ceva wow”, a spus artistul pe TikTok.

Cât cere Tzancă Uraganu

Tzancă Uraganu a menționat, la rândul său, că pentru un eveniment privat tariful pornește de la 10.000–15.000 de euro, la care se adaugă TVA. În anumite situații, sumele pot fi mult mai mari: artistul a povestit că în 2025 a avut cântări plătite cu 25.000 sau chiar 30.000 de euro. „Cânt și pe 30.000, și pe 25.000. Acum două-trei săptămâni am cântat pe 30.000”, a spus el, explicând că prețul variază în funcție de eveniment și de solicitări.

Cât cer alți artiști

Tzancă Uraganu nu este primul artist care cere astfel de sume pentru un eveniment privat. În urmă cu câțiva ani, presa scria că și Florin Salam se număra printre cei mai bine plătiți artiști din România. Onorariul său putea ajunge chiar și la 20.000 de euro, în funcție de durata programului și de cerințele organizatorilor.

Nici Iuly Neamțu nu se lasă mai prejos, artistul nu cere nici mai nici mai puțin de 16.000 de euro pentru un program de o oră și jumătate, potrivit Spynews.ro.

Între timp, tarifele artiștilor s-au modificat, însă un lucru a rămas neschimbat: pentru cei mai apreciați interpreți de muzică de petrecere, prețul unui recital poate depăși cu ușurință valoarea unei mașini.

Cum se calculează prețul unui artist

Costul unui recital depinde de o serie de factori logistici și operaționali care depășesc simpla prezență a artistului pe scenă. În majoritatea cazurilor, tariful final reflectă cheltuielile generate de deplasarea întregii echipe: formația, managerul, producătorul, tehnicienii, șoferii și transportul necesar pentru echipamente și instrumente, potrivit B1 Tv.

Dacă evenimentul are loc la distanță, se adaugă biletele de avion și cazarea pentru toți membrii echipei, ceea ce poate ridica semnificativ suma totală. Orașul în care are loc petrecerea, tipul locației și numărul persoanelor implicate în producția recitalului sunt elemente care influențează direct prețul final, motiv pentru care tarifele pot varia considerabil de la un eveniment la altul.