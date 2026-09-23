Cea mai frumoasă voleibalistă din Champions League, Lili Apostol, premiată pentru Excelență în Influencing & Lifestyle. Cui i-a dedicat distincția?

Influencerul Lili Apostol a fost premiată în cadrul The Icons Grand Gala – Evening of Great Personalities, unde a primit Premiul pentru Excelență în Influencing & Lifestyle, o distincție care recompensează activitatea, consecvența și proiectele dezvoltate de-a lungul timpului în mediul online.

Lili Apostol, premiată Foto: Click!

Un moment cu o încărcătură aparte a fost dedicarea premiului către Bianca Rusu, designerul care îi este alături de ani de zile și care semnează multe dintre ținutele purtate de Lili Apostol la evenimente importante.

„Este un premiu care mă bucură enorm și pe care vreau să îl dedic Biancăi Rusu, un om drag mie, care mi-a fost alături de-a lungul anilor și care a creat pentru mine atât de multe ținute spectaculoase. Îi mulțumesc pentru încredere, prietenie și pentru fiecare apariție construită împreună.”

Lili Apostol, cunoscut influencer, a ținut să le mulțumească și tuturor colaboratorilor și partenerilor care îi sunt alături și care au contribuit, de-a lungul timpului, la proiectele sale din zona de fashion, beauty și lifestyle.

„Sunt recunoscătoare pentru oamenii frumoși pe care îi am alături. Fiecare premiu mă motivează să merg mai departe, să construiesc proiecte frumoase și să rămân aproape de comunitatea mea.

Cred că una dintre cele mai importante lecții pe care le-am învățat în toți acești ani este să nu renunț ușor. Vin din sportul de performanță, iar acolo am învățat că rezultatele nu apar peste noapte. Același principiu l-am aplicat și în online. Comunitatea mea s-a construit în timp, prin consecvență, multă muncă și prin faptul că am încercat să rămân aceeași persoană, indiferent de numărul de urmăritori sau de proiectele pe care le-am avut.

Sunt o persoană foarte activă și îmi place să am mereu proiecte noi. Îmi împart timpul între familie, activitatea cu copiii și juniorii de la Cuza Pirates Brăila, colaborările din online, evenimente și deplasări. Uneori programul este foarte încărcat, dar îmi place ceea ce fac și cred că energia aceasta mă reprezintă.

Pentru mine, succesul nu înseamnă doar premii, apariții sau cifre în social media. Înseamnă să am lângă mine familia, oamenii care au rămas alături de mine de-a lungul anilor și colaboratori cu care am construit relații frumoase și de durată. Sunt foarte atentă la oamenii pe care îi aleg lângă mine și prefer întotdeauna proiectele în care cred cu adevărat.

Și, chiar dacă în online se vede de cele mai multe ori partea frumoasă a vieții, există și zile grele, oboseală, dezamăgiri și momente în care trebuie să o iei de la capăt. Cred că tocmai acestea te maturizează și te fac să apreciezi mai mult lucrurile bune.

La 40 de ani simt că mă cunosc mult mai bine, știu ce îmi doresc și, mai ales, știu ce nu mai vreau să accept. Nu simt că am ajuns la o destinație, dimpotrivă. Am foarte multe planuri și cred că pentru mine urmează o perioadă și mai frumoasă, atât personal, cât și profesional”, a spus Lili Apostol, pentru Click!

Gala a reunit numeroase personalități și a marcat, totodată, 18 ani de activitate ai designerului Sonia Trifan, într-o seară specială organizată de Cristina Manea.

Foto: Click!

Voleibalista de Champions League se iubește cu un fost arbitru FIFA de mai bine de nouă ani

Lili Apostol este una dintre cele mai frumoase voleibaliste din România și are o poveste de viață incredibilă. M Fostă voleibalistă de performanță, Lili a fost componentă a lotului național și jucătoare care a evoluat în Champions League, liga supremă a echipelor de club. Bruneta a marcat etape importante la echipele la care a evoluat de-a lungul carierei sale.

Sportul i-a adus foarte multe satisfacții și a făcut-o să trăiască în prezent o poveste de dragoste desprinsă parcă din filme. Fosta jucătoare din Champions League este căsătorită cu un fost arbitru FIFA, în prezent observator la Federația Română de Fotbal, iar acum, a ales o carieră în modelling și în zona influencerilor.