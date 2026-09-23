Sofia Vicoveanca a împlinit 85 de ani. Îl admiră sincer pe Florin Piersic: „Când ne vedem ne îmbrățișăm!” Secretul longevității

Marea iubitoare de folclor Sofia Vicoveanca a împlinit astăzi 85 de ani. La ceas aniversar, celebra sărbătorită ne-a vorbit, exclusiv pentru Click!, despre starea ei de sănătate, după infarctul suferit în urmă cu 8 luni, dar și despre admirația pentru bunul prieten și coleg de scenă Florin Piersic (90 de ani). Vă prezentăm și un mai vechi videoclip cu cei doi artiști cântând și dansând, devenit viral pe rețelele sociale.

1/7 Sofia Vicoveanca și Florin Piersic sunt prieteni de suflet de peste 40 de ani Foto: foto: Facebook

Cum se simte după infarctul suferit în urmă cu 8 luni: „Am grijă de mine să nu obosesc”

Solista de muzică populară Sofia Vicoveanca are o energie de invidiat și un optimism molipsitor, în ciuda vârstei înaintate din buletin. A depășit cu bine problemele de sănătate, survenite la începutul acestui an, când a suferit un infarct, viața fiindu-i salvată de medicii Spitalului Clinic de Urgență din Suceava:

„Mă simt foarte bine, trebuie să fiu bine, mai merg la control, am grijă de mine să nu obosesc. Mă bucur că vă gândiți la mine. Mai cânt, dar mai rar, mă bucură să fiu pe scenă, nu renunț. Azi, de ziua mea, mi-au dat telefon mulți prieteni și colegi de scenă, dar fanii mei mi-au făcut urări de sănătate pe Facebook. Mă simt răsfățată azi, am o stare de mare bucurie!”, ne-a menționat artista, exclusiv pentru Click!

„L-am admirat mereu pe Florin Piersic”

Cum o mai veche filmare cu ea și cu Florin Piersic, cei doi reprezentanți de seamă ai culturii românești, a devenit virală pe Internet, artista ne-a vorbit și despre admirația ei pentru actorul considerat unul dintre cei mai frumoși de pe plaiurile noastre mioritice. I se spunea și „Alain Delon de România”, atât era de chipeș:

„L-am admirat mereu pe Florin, ca prieten, ne-am mai întâlnit pe la evenimente, ne-am revăzut și anul trecut, la Putna, în cadrul unei conferințe. Ne interesăm unul de celălalt. Când ne vedem ne îmbrățișăm cu drag și ne bucurăm unul de altul, asta e mare lucru. Am filmat în urmă cu mulți ani împreună, pe scenă, am cântat împreună, am avut succes, eram mai tineri pe atunci”.

„Florin Piersic mănâncă sănătos, este foarte atent la alimentație!”

După emoționanta întâlnire, din 2025, de la Putna, unde, de altfel, au și fost premiați pentru contribuția importantă la cultura românească, Sofia Vicoveanca ne-a făcut dezvăluiri despre Florin Piersic:

„El mi-a zis atunci: „Bravo, încă te ții bine!”. Iar eu i-am răspuns: „Bine că nu mă țin încă de gard!”. Și Florin arată foarte bine, elegant, cum îl știți. Florin mănâncă sănătos, este foarte atent la alimentație, la programul de odihnă. La eveniment am mai stat de vorbă, am mai depănat amintiri, apoi fiecare s-a dus la casa lui”, ne preciza Sofia Vicoveanca, exclusiv pentru Click!

Secretele tinereții fără bătrânețe ale artistei în vârstă de 85 de ani

Sofia Vicoveanca are un ten de invidiat. Iată și secretul ei, deloc scump:

„De câțiva ani mă dau pe față cu ulei de măsline de la producător, nu din comerț. Aduc românii noștri plecați în lume, de te miri unde. Eu pun în uleiul de măsline extravirgin busuioc de la Bobotează, primit de la preot. Nu pun creguța cu totul, ci doar bobițele uscate și eventual și frunzele”.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă mă ține bine!”

Nu folosește creme scumpe și nici la cosmeticiană nu merge. Iar operațiile estetice nici că o tentează:

„Am un ten foarte uscat, dar asta nu înseamnă că nu am grijă de el. Dar, nu folosesc ceva scump. Mi-am dat seama că mai bine mănânci fructele, decât să le pui felii pe ten, nu văd rostul, așa cum fac alte femei.

Dacă le faci salată și le mănânci, e mai bine, te și vitaminizezi, așa că tot corpul are de câștigat. Cel puțin, eu așa procedez. Și nici operații estetice n-am, Doamne ferește, nu-mi trebuie! Totul pornește din interior. Mergem înainte, la anii pe care îi am eu zic bogdaproste și îi mulțumesc lui Dumnezeu că încă mă ține bine!”, ne mai dezvăluia Sofia Vicoveanca, într-un alt interviu exclusiv pentru Click!