Reguli după care să îți organizezi bagajul în vacanță! Ce recomandă stiliștii?

Stilista din Republica Moldova Rusanda Cebotari vă oferă câteva trucuri utile în întocmirea bagajului pentru următoarea vacanță. Iată cum trebuie să îți organizezi valizele ca să nu ai surpriza neplăcută să plătești extra la avion. Urmărește interviul video de mai jos!

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