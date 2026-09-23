Euro a ajuns la cel mai mare nivel din istorie. Saltul a avut loc într-o singură zi

Euro a atins miercuri, 23 septembrie 2026, cel mai ridicat nivel din istorie în cotațiile oficiale ale Băncii Naționale a României, fiind evaluat la 5,2788 lei. Noua valoare depășește precedentul record stabilit pe 6 mai 2026 și marchează trecerea unui nou prag psihologic pe piața valutară.

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Este pentru prima dată când cursul oficial BNR trece de pragul de 5,27 lei/euro, marcând o nouă bornă pe piața valutară.

Evoluție accelerată de la o zi la alta

Seria ultimelor zile arată o tendință constantă de apropiere de maximul istoric, cu valori situate în jurul nivelului de 5,26 lei. Saltul de miercuri a fost însă suficient pentru a împinge moneda europeană la cea mai mare cotație înregistrată vreodată în raport cu leul. Comparativ cu 14 septembrie, euro este acum mai scump cu puțin peste doi bani.

Creșterea este vizibilă și de la o zi la alta: față de cursul de marți, de 5,2647 lei, euro s-a apreciat cu 1,41 bani, adică aproximativ 0,27%, potrivit B1 Tv.

Efectele negative ale acestei creșteri pentru români

Un curs mai ridicat are efecte directe pentru românii care au plăți denominate în euro: chirii, abonamente, contracte sau rate devin mai costisitoare atunci când conversia se face la un nivel mai mare.

Pentru cei care cumpără efectiv euro de la bănci sau case de schimb, costul poate fi chiar mai mare decât referința BNR, deoarece instituțiile financiare folosesc propriile cursuri de vânzare. O depreciere prelungită a leului poate pune presiune și asupra prețurilor produselor importate, deși efectul depinde de durata și amplitudinea mișcării cursului.

Depășirea nivelului de 5,27 lei marchează un nou reper pentru piața valutară, recordul anterior – 5,2688 lei/euro – rezistând mai bine de patru luni. Noul maxim de 5,2788 lei devine astfel cea mai ridicată valoare oficială a monedei europene în România.

România, în cea mai gravă criză politică din ultimii ani

România traversează în prezent o criză politică fără precedent, după căderea Guvernului Bolojan. Executivul funcționează cu puteri limitate, toți miniștrii având statut de interimari, iar formarea unui nou guvern întârzie. Situația generează incertitudine și presiune suplimentară asupra piețelor financiare, într-un moment în care stabilitatea politică este esențială, potrivit ProTv.

Deși deficitul bugetar a scăzut, analiștii străini privesc cu îngrijorare blocajul politic și lipsa unui executiv cu mandat deplin. Economiștii avertizează că riscul unei retrogradări este ridicat, în contextul în care una dintre agențiile majore urmează să publice un nou raport pentru România.