Colosseumul din Roma, închis astăzi după o tragedie. Ce s-a întâmplat cu un tânăr de doar 22 de ani

Una dintre celebrele atracții turistice din Roma a fost închisă în urma unei tragedii. Autoritățile italiene au surprins prin această decizie, fiind o măsură mai puțin obișnuită. Ce s-a întâmplat acolo cu o zi înainte.

Colosseum, Roma. Foto: pixabay.com

Celebrul Colosseum din Roma a fost închis publicului miercuri, 23 septembrie, pentru prima dată de la izbucnirea pandemiei de Covid, după ce un muncitor a căzut de la 10 metri în gol și a murit.

Tragedie la Colosseumul din Roma

O tragedie a schimbat programul Colosseumului din Roma. Andrea Moretti, un tânăr muncitor în vârstă de 22 de ani, lucra în tura de noapte de marți, când s-a urcat în cel mai înalt punct al amfiteatrului și a căzut de la aproximativ 10 metri. Atunci, el lucra pentru a instala un nou sistem de iluminat. Din nefericire, căzătura i-a fost fatală și a murit, conform CNN.

„Este un eveniment tragic care ne lasă șocați și uluiți”, a declarat ministrul italian al Culturii, Alessandro Giuli, într-un comunicat, transmițând condoleanțe familiei lui Moretti pentru ceea ce a numit „moartea fără sens a unui tânăr angajat la muncă”.

Accidentele de muncă sunt extrem de frecvente în Italia. Prim-ministrul Georgia Meloni a declarat că se vor depune eforturi ca astfel de tragedii să nu mai aibă loc.

„A muri la 22 de ani este inacceptabil, cu atât mai mult dacă se întâmplă la locul de muncă. Și în numele lui Andrea vom continua să ne facem partea, să ne angajăm și să depunem toate eforturile pentru a ne asigura că tragedii similare nu se vor mai întâmpla niciodată”, a spus Meloni.

Atracția turistică a fost închisă

Zeci de mii de turiști vizitează ruinele amfiteatrului în fiecare zi. Acesta a fost construit între anii 70 și 72 d.Hr. ca stadion pentru luptele gladiatorilor. Astfel, pe lista atracțiilor turistice din Roma stă mereu cap de listă Colosseumul.

Închiderea acestuia a avut loc marți, după ce primul grup de turiști și-a terminat turul. Inițial, doar nivelul superior unde a căzut muncitorul urma să fie închis, dar măsura a fost extinsă pentru întreaga arenă.

„Decizia, luată în timpul nopții, a fost implementată după ce primul grup de vizitatori — mii de oameni care nu știau de incident — vizitase deja situl”, a declarat ministerul. „O închidere imediată a intrărilor ar fi determinat o mulțime mare de vizitatori să se adune în fața monumentului, compromițând siguranța și ordinea publică.”

Cu ce ocazii a mai fost închis Colosseumul

Colosseumul a fost închis anterior doar câteva ore pentru vizite speciale ale unor demnitari importanți, inclusiv fostul președinte american Barack Obama în 2014. De asemenea, a fost închis timp de câteva ore în octombrie anul trecut pentru o rugăciune pentru pace.

Singurele două zile ale anului în care este închis publicului sunt 25 decembrie și 1 ianuarie, potrivit Parcului Arheologic Colosseum. De asemenea, a fost închis timp de câteva săptămâni în timpul carantinei impuse de COVID în 2020.