 Un patron din Ploiești a fost lăsat fără 100.000 de euro în 30 de minute. Cum a fost posibil
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Un patron din Ploiești a fost lăsat fără 100.000 de euro în 30 de minute. Cum a fost posibil

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Un om de afaceri prahovean a pierdut peste 100.000 de euro din conturile firmei după ce dispozitivele i-au fost paralizate prin apeluri în rafală. Banii au fost dispersați în conturi externe și sparți în tranșe locale, fiind convertiți rapid în criptomonede prin intermediari de vârsta a treia.

Un bărbat din Ploiești a rămas fără 100.000 de euro
Un bărbat din Ploiești a rămas fără 100.000 de euro Foto: Pexels

Ștefan, fondatorul afacerii păgubite, a reclamat dispariția a peste 100.000 de euro din conturile bancare, operațiune derulată în paralel cu un blocaj tehnologic agresiv menit să împiedice orice reacție de urgență. În timp ce banii erau drenați în zeci de tranșe succesive, telefoanele și laptopurile sediului au fost neutralizate printr-un bombardament continuu de apeluri necunoscute.

Cum a funcționat capcana: atac de tip blocaj și transferuri fragmentate

Jaful digital a fost declanșat într-o zi de joi, în jurul orei 13:00, când sistemele informatice ale firmei au fost asaltate simultan.

Scopul apelurilor primite în cascadă a fost blocarea completă a liniilor de comunicare, împiedicând victima să primească alerte bancare prin SMS sau să poată apela asistența băncii pentru înghețarea conturilor, potrivit Observatorulprahovean.ro

În această fereastră critică de 30 de minute, atacatorii au direcționat o primă sumă de 13.700 de euro direct către un cont deschis în Malta.

Concomitent, restul fondurilor a fost fragmentat în 11 tranzacții interne de aproximativ 49.000 de lei fiecare către persoane fizice din România, iar o altă parte a banilor a fost virată către conturi din Franța, divizarea fiind concepută special pentru a evita alarmele automate de tranzacții suspecte.

Verigile din România: „săgeți” de vârsta a treia trimise la bancomate de criptomonede

Mecanismul de scoatere a banilor din sistemul bancar s-a bazat pe intermediari locali, recrutați și instruiți pas cu pas de rețeaua infracțională. Persoanele care au primit banii în România au fost ghidate să retragă numerarul de la ghișee sau bancomate și să îl depună imediat în terminale stradale de criptomonede, conversia digitală ștergând urma tranzacțiilor clasice:

„Erau persoane cu vârste de 50, 60 sau chiar 70 de ani, oameni care au fost învățați cum să folosească bancomatele de crypto, deși chiar și eu, care lucrez în tehnologie, nu am folosit niciodată așa ceva”, a povestit antreprenorul pentru publicația locală Observatorul Prahovean.

Urma banilor duce în Singapore, dar recuperarea este blocată

Polițiștii și procurorii din Prahova au intervenit și au reușit să blocheze o parte dintre transferurile aflate în tranzit, identificând și reținând cele 11 persoane care au efectuat retragerile fizice de numerar din țară. Cu toate acestea, grosul banilor convertiți în active digitale a rămas blocat în circuite externe.

Păgubitul susține că traseul digital a fost reconstituit până la destinația finală din Asia, însă barierele de cooperare judiciară îngreunează readucerea banilor: „Se știu conturile din Singapore, se știe titularul contului, dar cei de la poliție spun că ei nu pot face nimic. Adică știm exact unde sunt banii, toți banii”.

Metoda apelurilor de blocare asociată cu retrageri fulger nu este un caz izolat, un incident similar fiind raportat recent și în Buzău, unde o femeie a rămas fără 34.000 de lei din contul de economii în doar câteva minute.

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