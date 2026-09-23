Pod de fier prăbușit sub greutatea unui TIR, în Bacău: intervenție de urgență și trafic complet deviat

Un pod metalic din localitatea Ciobănuș, județul Bacău, a cedat miercuri dimineață când un autocamion de mare tonaj a încercat să îl traverseze.

Pod prăbușit la Bacău Foto: ISUJ Bacău

Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă circulația a fost redirecționată pe rute ocolitoare, autoritățile convocând de urgență comitetul de criză.

Mobilizare de forțe ISU și măsuri operative la fața locului

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bacău a trimis imediat resurse consistente în zonă pentru a asigura măsurile specifice de prevenire și protecție. La fața locului au intervenit o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj specializat de descarcerare și o ambulanță SMURD, fiind alertate concomitent Secția Drumuri Naționale și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei.

„Pompierii băcăuani au fost solicitați să intervină în comuna Asău, sat Ciobănuș, în urma unui eveniment în care un pod de fier a fost deteriorat.”, au transmis reprezentanții ISU Bacău printr-un comunicat oficial.

Rute ocolitoare stabilite de polițiști și convocarea Comitetului de Urgență

Pentru a menține conexiunile rutiere, polițiștii au intervenit în teren pentru dirijarea mașinilor și redirecționarea acestora pe trasee alternative stabilite împreună cu autoritățile locale. Măsura este temporară, până când experții vor găsi soluții de reconectare sigură a zonei afectate.

„Pentru gestionarea situației, a fost identificată o rută ocolitoare pentru circulația autovehiculelor. În prezent, traficul rutier în zonă este dirijat de polițiști”, mai transmit cei de la ISU Bacău.

La fața locului a fost trimis Grupul de Suport Tehnic pentru evaluarea stabilității terenului și a resturilor structurale, concluziile urmând să fie prezentate în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență.

Autoritățile județene vor aproba un plan concret de reconstrucție și restabilire a traficului normal, iar echipajele de prim ajutor caută deja soluții operaționale pentru a garanta timpi rapizi de răspuns în localitățile deservite până acum de podul prăbușit.

Pod prăbușit în urmă cu trei ani, traversat în continuare de șoferi

Un pod din Tesalia, Grecia, prăbușit în urma inundațiilor devastatoare provocate de furtuna Daniel, în 2023, continuă să fie traversat de unii șoferi, deși a fost închis oficial circulației. Podul Palaiopyrgos a fost grav afectat, iar partea centrală a structurii s-a prăbușit, ajungând la doar câțiva centimetri deasupra râului Pineios.

Deși autoritățile au interzis accesul, podul nu a fost blocat cu bariere, astfel că unii șoferi aleg să ignore semnele de avertizare. Imagini filmate cu drona surprind inclusiv un Ford Ranger traversând cu grijă porțiunea rămasă accesibilă.

Localnicii spun că unii șoferi își asumă riscul deoarece ruta alternativă înseamnă un ocol de aproximativ 30 de kilometri, ceea ce presupune timp și costuri suplimentare.