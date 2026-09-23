 Rutina simplă de îngrijire a tenului pentru adolescenți. Sfaturile dermatologilor
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Rutina simplă de îngrijire a tenului pentru adolescenți. Sfaturile dermatologilor

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Rețelele sociale au transformat „tenul perfect” într-un obiectiv obsesiv pentru mulți adolescenți. Clipurile de pe internet, filtrele și trendurile precum „piele de sticlă” îi fac pe tineri să creadă că pielea fără pori, fără imperfecțiuni și fără textură este un standard realist. Dermatologii spun însă că aceste imagini nu reflectă realitatea.

Rutina simplă de îngrijire a tenului pentru adolescenți
Rutina simplă de îngrijire a tenului pentru adolescenți Foto: shutterstock

Standardele impuse de rețelele sociale

Dr. Jonathan Kentley, medic dermatolog, afirmă că cel mai îngrijorător efect al rețelelor sociale este presiunea unor standarde imposibile: „Am văzut mii de pacienți și nu am întâlnit niciodată pielea aceea perfect netedă din poze. Nu există. Sunt imagini filtrate care îi fac pe copii să creadă că pot obține ceva ce nu e real”.

El subliniază că porii vizibili, punctele negre, petele, roșeața, cicatricile și imperfecțiunile sunt absolut normale în adolescență. De altfel, peste 80% dintre tinerii între 13 și 18 ani se confruntă cu acnee.

Dr. Zainab Laftah explică faptul că majoritatea problemelor apar din cauza testosteronului, care stimulează producția de sebum și favorizează apariția coșurilor. Atât băieții, cât și fetele pot avea aceleași simptome: puncte negre, puncte albe și leziuni inflamate.

Pentru adolescenții cu ten gras sau predispus la acnee, acidul salicilic poate fi util, deoarece pătrunde în porii încărcați de sebum și ajută la eliminarea celulelor moarte. Totuși, dermatologii avertizează că folosirea excesivă poate provoca iritații și uscăciune. Iar în cazurile severe, medicii recomandă consultarea unui specialist, nu a influencerilor.

Cinci recomandări esențiale pentru îngrijirea pielii adolescenților

1. Rutina simplă este cea mai eficientă

Dermatologii spun că adolescenții au nevoie doar de trei produse: un cleanser blând, o cremă hidratantă fără parfum și o cremă cu SPF 30 sau mai mare. Atât.

2. Mai multe produse nu înseamnă rezultate mai bune

Rutinele complicate, cu exfolieri frecvente și acizi puternici, pot deteriora bariera cutanată. Dr. Kentley observă o creștere a cazurilor de dermatită periorală la adolescenți, cauzată de suprasolicitarea pielii cu acizi și retinoizi.

Dr. Laftah adaugă că adoptarea rutinei „de adult”, cu seruri, tonere și măști multiple, poate provoca mai multe probleme decât rezolvă.

3. Somnul și alimentația echilibrată contează

Lipsa somnului crește nivelul de cortizol, hormon asociat cu apariția coșurilor. Dietele bogate în carbohidrați rafinați, zahăr sau suplimente cu zer pot declanșa erupții acneice la unele persoane. Fiecare piele reacționează diferit, dar echilibrul rămâne esențial.

4. Nu stoarce coșurile

Manipularea leziunilor poate împinge inflamația mai adânc în piele, ducând la cicatrici și hiperpigmentare. Dr. Laftah recomandă plasturii hidrocoloid, populari pe rețelele sociale, care absorb fluidul și împiedică atingerea zonei afectate.

5. Consultă un dermatolog

Pentru acnee dureroasă, chistică sau cu risc de cicatrizare, este nevoie de tratament prescris. Un specialist poate evalua corect situația și poate recomanda opțiuni sigure.

Ce se întâmplă cu băieții în adolescență

În anii adolescenței, multe dintre schimbările pielii sunt influențate de androgeni - hormoni prezenți și la fete, dar în concentrații mai mari la băieți. Din acest motiv, pielea băieților poate fi mai grasă și mai predispusă la apariția coșurilor.

În plus, băieții încep să se confrunte cu primele fire de păr facial și cu rutina bărbieritului, care poate provoca iritații dacă nu este făcută corect.

Dr. Kentley explică faptul că un bărbierit necorespunzător poate duce la foliculită, o inflamație a foliculilor care seamănă cu acneea și poate afecta bariera cutanată, generând roșeață și disconfort.

Pentru a proteja pielea, el recomandă ca bărbieritul să fie făcut după duș, când pielea este încălzită și pregătită, iar firele de păr sunt mai moi. Folosirea unui pămătuf ajută la ridicarea firelor, iar aplicarea unui produs lubrifiant - precum spumă de ras sau gel de duș - reduce frecarea. Lama ar trebui să urmeze direcția naturală de creștere a firelor, pentru a minimiza iritația.

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