 Secretul Anastasiei Lazariuc pentru o siluetă impecabilă la 73 de ani: „Apa este sfântă”
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Secretul Anastasiei Lazariuc pentru o siluetă impecabilă la 73 de ani: „Apa este sfântă”

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Anastasia Lazariuc continuă să impresioneze prin aparițiile sale elegante și discrete. La 73 de ani, artista preferă un stil vestimentar simplu și un machiaj discret, însă acordă atenție alimentației, mișcării și îngrijirii pielii.

Anastasia Lazariuc
Anastasia Lazariuc Foto: Arhivă

Recent, interpreta a participat la un eveniment monden unde a urcat și pe scenă. Pentru apariție, Anastasia Lazariuc a ales o bluză neagră cu un decolteu discret și o fustă midi cu imprimeu geometric alb-negru. Ținuta a fost completată de o coafură atent realizată și un machiaj natural.

Aspectul artistei a readus în atenție obiceiurile prin care aceasta spune că reușește să se mențină în formă.

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Foto: Libertatea

Demachierea, nelipsită din rutina artistei

Anastasia Lazariuc a povestit de-a lungul timpului despre felul în care își îngrijește pielea. Unul dintre obiceiurile de la care nu renunță este demachierea, indiferent de ora la care ajunge acasă după un concert sau un eveniment.

Artista a menționat și câteva ingrediente pe care le-a folosit pentru măști preparate acasă. Printre acestea se numără iaurtul natural, mușețelul, castravetele și argila.

Pentru hidratarea și calmarea tenului, Anastasia Lazariuc a vorbit despre combinația dintre iaurt natural și infuzie de mușețel. În anumite situații, artista a apelat și la zeamă de castravete.

Atunci când consideră că tenul are nevoie de o îngrijire suplimentară, ea a menționat și folosirea câtorva picături de lămâie. Totuși, ingredientele acide pot irita anumite tipuri de piele, motiv pentru care astfel de preparate trebuie folosite cu precauție.

Argila și uleiul de măsline, printre preferințele sale

Un alt ingredient pe care Anastasia Lazariuc l-a menționat este argila. Artista spune că uneori o combină cu sucuri proaspete de fructe sau legume.

Argila este folosită și în produsele cosmetice pentru capacitatea de a absorbi excesul de sebum, însă efectele diferă în funcție de tipul de ten. Persoanele cu piele sensibilă ar trebui să fie atente atunci când încearcă astfel de amestecuri.

În rutina artistei se regăsește și uleiul de măsline, pe care spune că îl folosește atât în alimentație, cât și pentru piele. Aplicat pe ten, acesta poate reduce senzația de uscăciune, însă nu este neapărat potrivit pentru toate tipurile de piele, în special pentru cea grasă sau predispusă la acnee.

Anastasia Lazariuc a vorbit și despre masajul delicat al feței cu felii de portocală sau kiwi. Fructele conțin vitamina C și antioxidanți, însă aplicarea directă pe piele nu este recomandată tuturor. În cazul persoanelor cu ten sensibil, citricele pot provoca iritații și pot crește sensibilitatea la soare.

Ce mănâncă Anastasia Lazariuc pentru a se menține în formă

Artista spune că nu a fost niciodată o mare iubitoare de carne și că preferă mesele simple, în care legumele ocupă un loc important.

„Nu am fost gurmandă, nu mi-a plăcut carnea. Nu pot spune că nu mănânc deloc, dar foarte rar. Atunci când merg undeva, să nu creadă lumea că fac fițe. Sunt atâtea legume acum, când natura a renăscut, încât se pot prepara atâtea lucruri bune. De asemenea, trebuie consumate lichide multe, apa este sfântă”, a declarat Anastasia Lazariuc.

Apa este, așadar, un element important în rutina sa. Necesarul de lichide diferă însă de la o persoană la alta și depinde de factori precum nivelul de activitate fizică, temperatură, vârstă și starea de sănătate.

Nu merge la sală, dar este activă

Anastasia Lazariuc spune că nu urmează un program strict de sport. În schimb, încearcă să se miște cât mai mult și să includă plimbările în aer liber în rutina zilnică.

Artista obișnuiește să iasă la plimbare cu cățelușa și spune că simte nevoia să meargă mult pe jos.

„Sport nu fac, dar mă mișc foarte mult. Ies cu cățelușa. Simt nevoia să merg cât mai mult. Natura te încarcă cu energie, atunci când poți să pui mâna pe pomi, să-i îmbrățișezi, să vorbești cu ei. Totul e viu, totul are viață, fiecare fir de iarbă, fiecare frunză, chiar dacă nu vorbesc”, a mărturisit artista.

Mersul pe jos este o formă accesibilă de activitate fizică și poate contribui la menținerea mobilității și a stării generale de bine. Durata și intensitatea plimbărilor trebuie însă adaptate fiecărei persoane.

„Binele vine din noi, din interior”

Dincolo de alimentație și îngrijirea pielii, Anastasia Lazariuc consideră că aspectul exterior este strâns legat de starea sufletească.

Artista spune că măștile și cremele nu sunt suficiente pentru ca o persoană să se simtă și să arate bine dacă nu există și un echilibru interior.

„Dacă punem numai măști, creme, dorind să arătăm bine, nu se va întâmpla. Binele vine din noi, din interior. Important e să fim cât mai puri, cât mai buni, cât mai curați, cât mai puțin invidioși. Astea ies la suprafață, trimise de Dumnezeu. Nimic nu se poate schimba”, a declarat Anastasia Lazariuc.

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