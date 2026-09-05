Ce făcea Adela Popescu cât Radu Vâlcan se afla la filmările pentru Insula Iubirii: „Nu e de acord!”

Invitată în podcastul lui Răzvan Exarhu, Adela Popescu a vorbit și despre creșterea copiilor. Vedeta spune că Bucureștiul nu mai este un mediu suficient de sigur pentru libertatea pe care o aveau generațiile trecute, iar ea și Radu Vâlcan au opinii diferite.

Adela Popescu vorbește despre independența copiilor Foto: Facebook

Provocată să compare anii săi de formare cu realitatea celor trei băieți ai săi, vedeta a recunoscut neputința pe care o resimte orice părinte din marile orașe.

„Nu există străzi sigure!”

În București, spațiul de joacă spontan a dispărut aproape complet, fiind înlocuit de navete zilnice în trafic și programe stricte care se încheie frecvent în fața televizorului.

„Mi-am dat seama că în București nu pot să acord altă copilărie, nu am cum. Nu au unde să iasă în fața blocului. Stau la școală și respectă reguli până la ora 4, iar când vin acasă au dat drumul la TV. Mediul în care trăiesc e complicat, sunt copii crescuți în mașină, nu au reflexul format. Nu există străzi sigure, e periculos și pentru adulți, dar pentru copii.”

Soluția salvatoare a venit prin decizia de a ridica o locuință la Șușani, satul natal al actriței, unde întreaga familie găsește libertatea autentică, departe de agitația orașului.

Ce făcea Adela Popescu cât Radu Vâlcan se afla la filmările pentru Insula Iubirii

Cea mai savuroasă destăinuire a privit micile tensiuni din familie legate de independența băieților.

În timp ce actrița ar fi gata să le lase mai mult spațiu, Radu Vâlcan rămâne extrem de protector și vigilent la orice pas.

„Eu mi-aș dori să le dau mai multă libertate, dar Radu nu e de acord. Adică e de acord, dar nu poate. Fiul nostru cel mare are 10 ani, iar eu aș fi de acord cu ideea de a-l lăsa singur până la magazin, dar pentru Radu este o traumă.

„Copiii fac taekwondo și i-am trimis să se ducă și să se întoarcă singuri la antrenament. Mie mi se pare foarte util.”

Planul a funcționat perfect cât timp Radu Vâlcan a fost ocupat în Thailanda cu proiectul de la Antena 1, actrița reușind să le cultive micuților primele reflexe de responsabilitate pe cont propriu.