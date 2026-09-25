Cristina Șișcanu, dezvăluiri emoționante despre Filip, fiul lui Mădălin Ionescu: „E un sentiment greu”

Cristina Șișcanu face dezvăluiri emoționante despre relația cu Filip, unul dintre cei doi copii ai lui Mădălin Ionescu din fosta căsătorie cu Mihaela Coșerariu.

Cristina Șișcanu îl crește pe Filip, fiul lui Mădălin Ionescu, de mic copil. Foto: Facebook/Instagram

Jurnalista a transmis un mesaj în care vorbește despre faptul că, încă de când acesta avea cinci ani și jumătate, îl crește și despre câtă implicare, prezență și responsabilitate a presupus acest drum.

Cristina Șișcanu face dezvaluiri emoționante despre Filip

„E un sentiment greu de explicat când copilul pe care, ani întregi, l-ai ținut tu de mână ajunge, într-o zi, omul lângă care simți că te poți sprijini și tu. Pe Filip îl cresc de când avea 5 ani și jumătate. Au fost mulți ani de grijă, responsabilitate, răbdare, efort și multe greutăți despre care poate nici n-am vorbit vreodată”, începe mesajul Cristinei Șișcanu, publicat pe rețelele de socializare.

Cristina Șișcanu: „Simt și eu protecție. Simt că am lângă mine un om al meu”

Anii au trecut cu rapiditate, iar dintr-un copil, Filip s-a transformat într-un tânăr care își face familia mândră prin curajul și forța de care dă dovadă. Cristina privește cu recunoștință către anii dificili care au trecut, dar și către toate momentele în care au mers înainte, în ciuda provocărilor. Pentru ea, fiecare etapă parcursă alături de Filip a însemnat răbdare, implicare și multă grijă, însă și bucuria de a-l vedea crescând și devenind omul de astăzi.

„Și, deși Filip are în continuare nevoie de noi și drumul nostru nu este nici pe departe lipsit de provocări, astăzi, când mă uit la el, am un sentiment foarte puternic: suntem învingători. Pentru tot ce am depășit până aici. Pentru toate momentele în care am mers înainte chiar și atunci când a fost greu. Și pentru tot ce mai avem de parcurs, pentru că știu că vom merge înainte tot împreună.”

„Și da, mai avem drum de parcurs”

Jurnalista mai spune că nu îl mai privește pe Filip doar ca pe un copil pe care trebuie să-l protejeze, ci ca pe un bărbat în toată firea, care îi oferă, la rândul său, protecție, sprijin și încredere. Pentru Cristina, faptul că se poate baza acum pe el reprezintă una dintre cele mai frumoase răsplăți după toți anii în care i-a fost alături și l-a sprijinit.

Filip a crescut. E bărbat. Iar când mă ia în brațe sau îmi pune mâna pe umăr, nu mai simt doar copilul pe care trebuie să-l protejez. Simt și eu protecție. Simt că am lângă mine un om al meu, un umăr pe care mă pot sprijini. Poate că una dintre cele mai frumoase răsplăți, după atâția ani, este să descoperi că brațele pe care le-ai ținut și le-ai sprijinit tu atât de mult au crescut și acum te pot ține și pe tine.

Și da, mai avem drum de parcurs. Dar când mă uit la noi doi, știu un lucru: am fost, suntem și vom rămâne învingători.”

Cristina Șișcanu îl crește pe Filip de la o vârstă fragedă

Cristina Șișcanu a ajuns să joace un rol important în viața lui Filip și a Ștefaniei, copiii lui Mădălin Ionescu din căsnicia anterioară, încă de pe vremea când aceștia erau mici. De-a lungul anilor, jurnalista le-a fost alături, iar relația construită cu cei doi copii a devenit una apropiată.

Mădălin Ionescu și Mihaela Coșerariu au divorțat în 2011, după mai mulți ani de căsnicie. Ulterior, jurnalistul și Cristina Șișcanu și-au construit propria familie, iar câțiva ani mai târziu, în viața lor a venit Petra, fiica celor doi.