Catherine Zeta-Jones, apariție răpitoare la 56 de ani! A strălucit într-o rochie argintie cu pelerină și transparentă în partea de jos

La 56 de ani, Catherine Zeta-Jones a atras toate privirile la premiera londoneză a serialului „Kill Jackie”, purtând o ținută strălucitoare în stilul Hollywoodului clasic.

Catherine Zeta-Jones, apariție răpitoare la 56 de ani Foto: Getty

Deși în serial dă viață unui personaj dur, implicat în lumea periculoasă a traficului de narcotice, actrița a optat pentru un contrast izbitor la eveniment, afișând un aer impecabil inspirat din epoca de aur a cinematografiei.

Catherine Zeta-Jones, rochie argintie cu corset, pelerină și un rol exploziv de fostă traficantă

Actrița a făcut senzație într-o rochie lungă din paiete argintii, prevăzută cu un corset fără bretele și o pelerină asortată. Întreaga ținută a fost completată de sandale argintii de la Sole Bliss, bucle lejere și un machiaj în nuanțe calde, bronzante.

În thrillerul format din opt episoade, inspirat din romanul „The Price You Pay” scris de Aidan Truhen (pseudonimul literar al lui Nick Harkaway, fiul celebrului maestru al romanelor de spionaj John le Carré), Zeta-Jones o interpretează pe Jackie Price.

Personajul este o fostă traficantă internațională de droguri care și-a asigurat o existență discretă timp de două decenii ca dealer de artă plastică.

Viața sa ia însă o turnură brutală atunci când o trupă de elită formată din cei mai periculoși asasini plătiți din lume, „The Seven Demons”, este angajată să o lichideze, forțând-o să revină la vechile sale reflexe de supraviețuire, potrivit daily mail.

Replica dură la adresa criticilor: „Sunt căsătorită cu cel mai mare «nepo-baby» din istorie!”

Prezența la lansare a coincis cu o luare de poziție tranșantă a actriței privind cariera copiilor săi, Dylan (26 de ani) și Carys (23 de ani), pe care îi are alături de Michael Douglas (81 de ani).

În cadrul emisiunii radiofonice Woman's Hour de la BBC Radio 4, vedeta a catalogat drept „oribilă” eticheta de copii favorizați („nepo-babies”) lipită tinerilor proveniți din familii celebre, amintind că astfel de transmiteri profesionale din tată-n fiu sunt privite firesc în medicină, finanțe sau avocatură:

„Cred că, mai important decât atât, sunt căsătorită cu cel mai mare «nepo-baby». Soțul meu a fost fiul lui Kirk Douglas, fiul lui Spartacus, înțelegeți? Și s-a descurcat de minune pe cont propriu. Mi se pare regretabil faptul că tinerii de astăzi sunt supuși unei asemenea judecăți aspre, nu doar copiii mei sau copiii de vedete, ci în general, fiind bombardați de imagini perfecte create de inteligența artificială. Nu au nevoie de o altă etichetă”.

Întrebată dacă descendenții din familii influente nu au totuși uși deschise mai ușor, Catherine Zeta-Jones a negat vehement existența vreunui privilegiu nedrept pe platourile de filmare:

„Nu, dimpotrivă, este exact invers. În primul rând, ei au mult mai multe de demonstrat. Există mereu replica: «A, e în genele tale, e în sângele tău!». Iar răspunsul este: «Nu, de fapt am o pasiune adevărată și o dragoste reală pentru această meserie»”.