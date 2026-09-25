 Gesturile care o enervează pe Denise Rifai. Ce spune vedeta despre bunele maniere: „Ei cred că sunt «cool»? Iacs!”
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Gesturile care o enervează pe Denise Rifai. Ce spune vedeta despre bunele maniere: „Ei cred că sunt «cool»? Iacs!”

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Denise Rifai atrage atenția asupra unor comportamente pe care le observă la oamenii din jur și pe care le consideră lipsite de bune maniere. Prezentatoarea TV a vorbit, pe rețelele de socializare, despre gesturile care o deranjează cel mai mult.

Denise Rifai.
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Denise Rifai. Foto: Captură TV

Vedeta a mărturisit că nu suportă persoanele care vorbesc cu gura plină, plescăie în timp ce mănâncă sau mănâncă având gura deschisă. Mai mult, Denise Rifai este deranjată de faptul că unele persoane consideră astfel de comportamente „cool”.

Ce spune vedeta despre persoanele care nu au bune maniere 

Prezentatoarea TV i-a menționat și pe cei care obișnuiesc să vorbească la telefon în public folosind difuzorul. Denise Rifai a catalogat toate aceste gesturi drept „groaznice” și și-a exprimat dezaprobarea într-un mesaj publicat pe Instagram.

„Nu suport oamenii care vorbesc cu gura plină! Deci nu există așa ceva! De bunele maniere mai știe cineva?! Și mai și plescăie! Adică ei cred că sunt «cool» și cum? Iacs! Și mai sunt și cei care mănâncă cu gura deschisă! Doamne ferește! Și cei care vorbesc folosind difuzorul telefonului în public! Ceva groaznic!”, a scris Denise Rifai, pe Instagram.

Cum își menține Denise Rifai silueta

Denise Rifai face parte din categoria vedetelor care acordă o atenție deosebită stilului de viață și alimentației. Prezentatoarea a povestit, în urmă cu ceva timp, cum reușește să își mențină silueta și la ce alimente a ales să renunțe.

Vedeta spune că este foarte atentă la ceea ce consumă și că încearcă să își bazeze mesele în special pe legume și proteine. În ceea ce privește dulciurile, Denise Rifai mărturisește că le consumă ocazional, mai ales atunci când se simte foarte obosită și simte nevoia de ceva dulce.

Eu cred că este foarte important să fim foarte atenți la ce mâncăm, sportul vine așa, o chestie suplimentară, după tonus, fizic și psihic, dar e foarte important ce mâncăm. Eu mănânc foarte atent și aleg să mănânc și încerc să mănânc cât mai mult legume și proteine și cam atât, un fruct, dar nu în fiecare zi. Adică zahărul îl percep ca pe o bucurie, un cadou, în anumite momente ale săptămânii sau ale lunii, când sunt foarte foarte obosită și atunci la oboseală am nevoie de dulce.”

„Nu pun sare absolut deloc în plus față de ce au alimentele”

De asemenea, prezentatoarea spune că nu consumă deloc băuturi carbogazoase și că evită să adauge sare în plus în mâncare.

„Nu beau carbogazos absolut deloc, nu pun sare absolut deloc în plus față de ce au alimentele astea pentru că evit să rețin apă, mai ales acum, fiind și foarte cald”, spunea Denise Rifai în urmă cu ceva timp.

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