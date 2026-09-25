 Codruța Filip, cu sufletul vindecat după divorțul de Valentin Sanfira. Este pregătită pentru o nouă iubire? „Nu impun bariere!”
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Codruța Filip, cu sufletul vindecat după divorțul de Valentin Sanfira. Este pregătită pentru o nouă iubire? „Nu impun bariere!”

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La câteva luni după divorțul de Valentin Sanfira, Codruța Filip (30 de ani) și-a regăsit zâmbetul și spune că sufletul ei este, în sfârșit, vindecat.

Codruța Filip, cu sufletul vindecat după divorțul de Valentin Sanfira
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Codruța Filip, cu sufletul vindecat după divorțul de Valentin Sanfira Foto: click.ro

Artista traversează o perioadă foarte bună, muncește enorm, are agenda plină de concerte și evenimente și continuă să lanseze muzică nouă. Iar când vine vorba despre dragoste, nu închide deloc ușa unei noi povești.

Codruța Filip: „Sufletul meu este vindecat!”

Codruța Filip vorbește astăzi cu multă liniște despre viața ei și spune că perioada grea a rămas în urmă.

„Sufletul meu este foarte bine, să știi. Este foarte bine. Da, este vindecat, pentru că nu are de ce să fie supărat. Oameni frumoși am lângă mine, de iubire am parte din toate părțile, sunt bine. Foarte bine!”, a mărturisit Codruța Filip pentru Click!

Dar este pregătită artista să-și refacă viața și să iubească din nou? Codruța nu exclude nimic, însă nici nu vrea să forțeze lucrurile.

Nu cred că depinde de mine asta. Toate depind de Dumnezeu și de ceea ce ne oferă El și când ne oferă. Nu impun bariere, nu impun limite. Dacă o să fie, o să fie. Dacă nu, sunt foarte bine așa cum sunt. Mă bucur de prezent”, ne-a mai spus artista.

Codruța Filip, mai ocupată ca oricând

Și are toate motivele să se bucure de prezent. Profesional, Codruța este într-o perioadă foarte bună, cu evenimente, concerte și proiecte, iar în această toamnă a intrat din nou în studio. Urmează o nouă piesă, „Ce-și dorește o femeie”, despre care spune că vine direct din suflet.

Programul a devenit atât de încărcat încât artista nu mai reușește să-și găsească timp nici măcar pentru o cafea cu prietenele.

Unele dintre prietenele mele chiar s-au supărat pe mine pentru că n-am mai reușit să-mi fac timp absolut deloc, nici măcar pentru o cafea. Am fost foarte, foarte prinsă. De câteva luni bune am intrat în priză. Dar să știi că este un lucru foarte bun. Mie îmi place foarte mult să muncesc, îmi place ceea ce fac, iubesc muzica”, spune Codruța Filip fostă Sanfira.

A făcut tarte cu vișine până la două noaptea pentru o prietenă

Și totuși, pentru oamenii dragi găsește o soluție chiar și atunci când timpul nu-i permite să-i vadă.

O prietenă foarte bună a zis că-i place foarte mult tarta cu vișine și am zis: «Dacă n-am cum să mă întâlnesc cu ea, măcar să-i gătesc ceva». Și am stat de la 11 noaptea până la 2 și am făcut două-trei tarte”, ne-a mai spus artista.

Și n-a rămas doar la una! Când au văzut desertul, și alți prieteni au poftit, iar Codruța le-a împărțit tuturor din tartele pregătite în miez de noapte.

Așadar, după o perioadă complicată pe plan personal, Codruța Filip pare că și-a găsit din nou echilibrul: are sufletul vindecat, muncește mai mult ca oricând și se bucură de oamenii care îi sunt aproape. Iar dragostea? Nu o caută cu orice preț, dar nici nu-i închide ușa. Dacă va veni, Codruța este pregătită să o primească.

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