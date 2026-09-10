Valentin Sanfira, primele declarații la câteva luni după divorț: „Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a luat”

Valentin Sanfira și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a vorbit despre una dintre cele mai dificile perioade din viața sa, divorțul de artista Codruța Filip. Dacă până acum a ales să păstreze tăcerea în ceea ce privește despărțirea, artistul a acceptat, de curând, să vorbească despre acest subiect, însă fără să intre foarte mult în detalii.

Valentin Sanfira și Codruța Filip. Foto: Facebook

După ce s-a aflat că Valentin Sanfira și Codruța Filip nu mai formează un cuplu, cântărețul a ales discreția și nu a făcut comentarii pe marginea acestui subiect. De curând, într-un interviu oferit pentru Spynews TV, Valentin Sanfira a spus că se bucură că a ales să păstreze doar lucrurile frumoase pe care le-a trăit alături de fosta sa soție și consideră că nu are sens și nu ar ajuta pe nimeni să dezvăluie lucrurile mai puțin plăcute din timpul căsniciei.

„Sunt fericit că Dumnezeu m-a clădit așa, să îmi văd de treaba mea. Lucrurile frumoase trebuie să rămână frumoase și să nu le amestecăm cu lucrurile urâte”, a spus Valentin Sanfira în emisiunea Spynews TV Live.

Valentin Sanfira: „În orice căsnicie există probleme”

De asemenea, Valentin Sanfira a mai spus că problemele există în orice căsnicie și că fiecare partener ajunge, la un moment dat, să considere că are dreptate, iar celălalt este vinovat.

„În orice căsnicie există probleme, în orice căsnicie fiecare are dreptatea lui și dacă îl asculți pe ăla, ai impresia că celălalt e de vină”, a explicat artistul.

Valentin Sanfira consideră, de asemenea, că nu ar ajuta pe nimeni să facă declarații neplăcute despre ceea ce s-a întâmplat în timpul căsniciei și preferă să păstreze discreția asupra motivelor care au dus la despărțire.

„Dacă zic și eu vreo două, pe cine ajută? Noi trebuie să ne vedem de cântat, să fim oameni serioși, să fim demni”, a mai spus Valentin Sanfira.

Cum se simte Valentin Sanfira după despărțirea de Codruța Filip

Pe lângă aceste subiecte, Valentin Sanfira a vorbit și despre felul în care se simte după despărțirea de Codruța Filip. Artistul se declară recunoscător lui Dumnezeu că a reușit să depășească momentul și că este bine, alegând să privească lucrurile cu recunoștință pentru tot ceea ce a primit, dar și pentru ceea ce a pierdut.

„Mulțumesc lui Dumnezeu că sunt bine, sunt citov, că am rămas bine, și că pot să zâmbesc pentru că am de ce. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat și pentru tot ce mi-a luat. El știe mai bine”, a declarat Valentin Sanfira.

Codruța Filip a recunoscut că a suferit după divorț

Codruța Filip a fost mult mai deschisă cu publicul în ceea ce privește perioada de după divorț. Deși artista nu a dezvăluit motivul exact pentru care s-a produs despărțirea de Valentin Sanfira, aceasta a mărturisit că a fost extrem de afectată și că a trecut prin momente dificile.

Artista a recunoscut că a avut nevoie de sprijinul celor apropiați, dar și de câteva ședințe de terapie pentru a reuși să depășească perioada grea prin care a trecut. Acum, Codruța Filip spune că se află într-un proces de redescoperire și că a început să lucreze mai mult cu ea însăși.

„A fost foarte greu. Da, recunosc că a fost un moment dificil peste care am trecut și acum sunt bine și profit de perioada asta.

Adică e o perioadă în care mă regăsesc, mă redescopăr, nu neapărat o iau de la capăt, continui să fac ceea ce am făcut întotdeauna, dar cumva am început să lucrez cu mine un pic, să-mi dau seama de niște lucruri. Am conștientizat faptul că e important să rămâi omul care ești cu adevărat și să nu te schimbe anumiți factori din jurul tău sau situațiile prin care ai trecut.

Dar da, la început nu mi-a fost ușor. M-am lovit de niște ziduri reci, și la propriu, și la figurat. Dar toate astea trec. Te obișnuiești”, a declarat Codruța Filip, la Online Story by Cornelia Ionescu.