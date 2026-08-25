Valentin Sanfira, uluit de ce a descoperit pe TikTok. „Așa ceva nu am mai văzut”

Valentin Sanfira este extrem de activ pe rețelele de socializare. Acesta își ține urmăritorii la curent cu multe aspecte din viața sa. De data aceasta, artistul a împărtășit cu fanii săi ceea ce a descoperit pe TikTok. Cântărețul a rămas surprins.

Ce a descoperit Valentin Sanfira pe TikTok Foto: Tiktok

Cântărețul Valentin Sanfira a povestit că s-a întâlnit cu o situație mai puțin obișnuită în timp ce naviga pe TikTok. Acesta susține că a descoperit faptul că mai multe conturi false îi folosesc numele și imaginea. Ce mesaj a transmis.

Valentin Sanfira, surprins de ceea ce a găsit pe TikTok

Valentin Sanfira se declară uluit de ceea ce a descoperit pe TikTok. Având în vedere că este un artist extrem de cunoscut și iubit în România, au apărut conturi false ce nu îi aparțin și îi folosesc numele și imaginea. Interpretul de muzică populară a povestit cum un astfel de cont a publicat o fotografie cu un alt profil, tot fals, și îi avertiza pe internauți să nu dea urmărire acestuia.

„Mă uitam pe TikTok și nu am putut să nu mă autosesizez sau să vă spun că așa ceva nu am mai văzut. Deci e un cont fals Valentin Sanfira 123 sau ceva de genul, care face poză la alt cont fals Valentin Sanfira și scrie pe poză: „Acest cont este fals, nu îl mai urmăriți”. Deci un cont raportează alt cont fals. E ceva extraordinar”, a spus Valentin Sanfira.

Ce mesaj a transmis artistul

În același timp, cântărețul a declarat că nu este neapărat deranjat de faptul că există oameni care creează conturi cu numele și pozele lui, atât timp cât publică lucruri frumoase, ce nu îi afectează imaginea. El le-a transmis și un mesaj acestor utilizatori.

„Ce să le spun... sănătate multă, dacă postează lucruri frumoase, pe mine nu mă deranjează”, a precizat artistul.

Cu toate acestea, apare și o problemă. Valentin Sanfira se arată deranjat de faptul că materialele publicate pe conturile false nu au mereu legătură cu el și sunt create cu inteligența artificială.

„Dar sunt foarte multe postări aiurea făcute cu AI”, a mai spus Valentin Sanfira.

Valentin Sanfira și-a deschis sufletul

Recent, interpretul de muzică populară a arătat pe rețelele de socializare și latura sa mai sensibilă. Acesta a susținut că a trecut prin momente grele în viață și a recunoscut că a suferit. În același timp, a făcut referire și la anumite lucruri din trecut ce l-au afectat profund.

„M-a îngenuncheat viața, dar nu m-a învins. Mi-a rupt bucăți din suflet, dar nu din credință. Am căzut, dar nu am rămas jos, pentru că nu m-am rugat niciodată să îmi fie ușor, m-am rugat doar să pot duce tot ce vine. Când lumea s-a îndepărtat, Dumnezeu a rămas. Când oamenii au închis ușile, El mi-a deschis drumuri. Când am simțit că nu mai pot, mi-a arătat că pot încă un pas.

Durerea nu m-a slăbit, m-a înarmat. M-a făcut să văd cine merit să fiu și cine nu a meritat niciodată să rămână lângă mine. Astăzi nu mai cer nimănui nimic, astăzi mă ridic cu liniștea mea, cu puterea mea, și cu credința că tot ce am pierdut a fost doar ce nu era pentru mine”, se arată în mesajul transmis pe Instagram.