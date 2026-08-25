 Valentin Sanfira, uluit de ce a descoperit pe TikTok. „Așa ceva nu am mai văzut”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

VideoValentin Sanfira, uluit de ce a descoperit pe TikTok. „Așa ceva nu am mai văzut”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Valentin Sanfira este extrem de activ pe rețelele de socializare. Acesta își ține urmăritorii la curent cu multe aspecte din viața sa. De data aceasta, artistul a împărtășit cu fanii săi ceea ce a descoperit pe TikTok. Cântărețul a rămas surprins.

Ce a descoperit Valentin Sanfira pe TikTok
Ce a descoperit Valentin Sanfira pe TikTok Foto: Tiktok

Cântărețul Valentin Sanfira a povestit că s-a întâlnit cu o situație mai puțin obișnuită în timp ce naviga pe TikTok. Acesta susține că a descoperit faptul că mai multe conturi false îi folosesc numele și imaginea. Ce mesaj a transmis.

Valentin Sanfira, surprins de ceea ce a găsit pe TikTok

Valentin Sanfira se declară uluit de ceea ce a descoperit pe TikTok. Având în vedere că este un artist extrem de cunoscut și iubit în România, au apărut conturi false ce nu îi aparțin și îi folosesc numele și imaginea. Interpretul de muzică populară a povestit cum un astfel de cont a publicat o fotografie cu un alt profil, tot fals, și îi avertiza pe internauți să nu dea urmărire acestuia.

„Mă uitam pe TikTok și nu am putut să nu mă autosesizez sau să vă spun că așa ceva nu am mai văzut. Deci e un cont fals Valentin Sanfira 123 sau ceva de genul, care face poză la alt cont fals Valentin Sanfira și scrie pe poză: „Acest cont este fals, nu îl mai urmăriți”. Deci un cont raportează alt cont fals. E ceva extraordinar”, a spus Valentin Sanfira.

Ce mesaj a transmis artistul

În același timp, cântărețul a declarat că nu este neapărat deranjat de faptul că există oameni care creează conturi cu numele și pozele lui, atât timp cât publică lucruri frumoase, ce nu îi afectează imaginea. El le-a transmis și un mesaj acestor utilizatori.

„Ce să le spun... sănătate multă, dacă postează lucruri frumoase, pe mine nu mă deranjează”, a precizat artistul.

Cu toate acestea, apare și o problemă. Valentin Sanfira se arată deranjat de faptul că materialele publicate pe conturile false nu au mereu legătură cu el și sunt create cu inteligența artificială.

„Dar sunt foarte multe postări aiurea făcute cu AI”, a mai spus Valentin Sanfira.

Valentin Sanfira și-a deschis sufletul

Recent, interpretul de muzică populară a arătat pe rețelele de socializare și latura sa mai sensibilă. Acesta a susținut că a trecut prin momente grele în viață și a recunoscut că a suferit. În același timp, a făcut referire și la anumite lucruri din trecut ce l-au afectat profund.

„M-a îngenuncheat viața, dar nu m-a învins. Mi-a rupt bucăți din suflet, dar nu din credință. Am căzut, dar nu am rămas jos, pentru că nu m-am rugat niciodată să îmi fie ușor, m-am rugat doar să pot duce tot ce vine. Când lumea s-a îndepărtat, Dumnezeu a rămas. Când oamenii au închis ușile, El mi-a deschis drumuri. Când am simțit că nu mai pot, mi-a arătat că pot încă un pas.

Durerea nu m-a slăbit, m-a înarmat. M-a făcut să văd cine merit să fiu și cine nu a meritat niciodată să rămână lângă mine. Astăzi nu mai cer nimănui nimic, astăzi mă ridic cu liniștea mea, cu puterea mea, și cu credința că tot ce am pierdut a fost doar ce nu era pentru mine”, se arată în mesajul transmis pe Instagram.

Ghid de cumpărături

dragos bucur (2) jpg
VideoEșec total pentru Dragoș Bucur după ce a chemat oamenii la clacă. „Era de așteptat să nu vină nimeni” Vedete românești
paula seling alexandru gorgos facebook jpg
Paula Seling și-a refăcut viața după divorț. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima și cu care a dat lovitura la Mamaia Vedete românești
image
Misterul celor 130 de copii dispăruți. Legenda medievală care duce până în Transilvania adevarul.ro
image
Trei vedete ale patiseriei românești. Bunătățile tradiționale care cuceresc de la prima îmbucătură adevarul.ro

Parteneri

image
Bîrligea, la un pas de transferul în Serie A. Interes de ultimă oră pentru atacantul FCSB www.fanatik.ro
image
Fructul care ar putea deveni tot mai rar pe tarabe. În Bihor, seceta a lovit puternic culturile observatornews.ro
image
Avertisment sumbru de la BNR. Consilierul lui Mugur Isărescu: „Vor urma scăderi dramatice. Vom mânca iarbă și scoarță de copac” www.antena3.ro
image
Omul cu o mie de funcții, prins în flagrant cu ajutorul unui primar. Gândul prezintă filmul operațiunii în care escrocul care se dădea drept general SIE și procuror DNA a fost reținut chiar de „colegii săi” www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Cine suportă costurile tratamentului Alinei Pușcău din America. Dan Alexa, dezvăluiri despre starea modelului: „Costă undeva la jumătate de milion. Situația e gravă” www.wowbiz.ro
image
BREAKING NEWS Eveniment rutier pe strada Gherghiței, la intrarea pe A3, în București. Unul dintre șoferi a fost transportat de urgență la spital www.kanald.ro
image
UPDATE Zi decisivă pentru Călin Georgescu! Fostul candidat la prezidențiale află dacă va fi judecat pentru tentativă de lovitură de stat www.stirilekanald.ro
image
De ce Isabelle, campioana României la Taekwondo a murit, în somn, la doar 19 ani. Anunțul medicilor as.ro
image
Vrancea a înregistrat mai multe cutremure în august. Ce spun seismologii și cât de neobișnuită este situația playtech.ro
image
Cum a reușit, de fapt, Mircea Lucescu să câștige titlul cu Rapid. Daniel Pancu i-a dezvăluit secretul lui „Il Luce” www.fanatik.ro
image
Otnielei i-a cășunat rău pe Costeluș! Moștenitorul averii de 250 mil. € s-a lăsat greu www.cancan.ro
image
Breaking! Ce deznodământ! În sfârșit, s-a încheiat totul! S-a dat verdictul final! Cine a câștigat procesul după ce Mariana Moculescu i-a cerut fiicei sale pensie de întreținere. "Pronunţată în şedinţă, astăzi...” www.viva.ro
image
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Se culca cu Liz Taylor și ieșea la băut cu soțul acesteia. Toate voiau să cadă la așternut cu el, a avut cele mai dorite dive, inclusiv o prințesă okmagazine.ro
image
Este doar o chestiune de timp până când acest prinț va ajunge rege european. Ce schimbări va aduce Haakon al Norvegiei? okmagazine.ro
image
#Istoria Modei
Să mori de dragul machiajului! Aristocratele din Europa secolului al XVIII-lea, otrăvite de cosmeticele cu plumb? historia.ro
image
#Roma, măreţia şi declinul său
Realitatea sumbră a bordelurilor din Pompeii historia.ro
ioana grama, alex tagurean si ayana jpg
De ce a mers Ioana Grama în vacanță cu fostul soț. „Abia aștept să-i văd reacția, să-i văd fața” Vedete românești
alina puscau (1) jpg
Alina Pușcău a renunțat la părul lung în timpul tratamentului pentru cancer. Cum arată acum Vedete românești
banner florian munteanu png
#Exclusiv Click!
Florian Munteanu, românul care a jucat cu Sylvester Stallone și Dolph Lundgren, revine în țară după 9 ani! Vedete românești
cub marius elisei png
Marius Elisei, mesaj misterios din spital. Cum a apărut fostul soț al Oanei Roman Vedete românești
corina chiriac jpg
Corina Chiriac, despre momentele din carieră pe care nu le poate uita. „Domnul primar, mă auziți?” Vedete românești
dragos bucur (2) jpg
VideoEșec total pentru Dragoș Bucur după ce a chemat oamenii la clacă. „Era de așteptat să nu vină nimeni” Vedete românești
Banner Marina Almășan
Povestea neștiută din spatele numelui Marinei Almășan. Totul a pornit de la un celebru șlagăr: „Așa am devenit eu” Vedete românești
paula seling alexandru gorgos facebook jpg
Paula Seling și-a refăcut viața după divorț. Cine este bărbatul care i-a cucerit inima și cu care a dat lovitura la Mamaia Vedete românești
image
Scandalul „merdenelelor” a ajuns fenomen național. Ce s-a întâmplat cu Edmond Niculușcă după atacul la Patiseria Amzei actualitate.net
image
Remi Dobre și Bianca Iotu, al doilea cuplu confirmat la Insula Iubirii 2026. Au 12 ani diferență de vârstă și sunt împreună de trei ani actualitate.net