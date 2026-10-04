Irina Fodor, printre invitații de seamă la petrecerea fabuloasă a lui Richard Abou Zaki, în Italia

Irina Fodor s-a numărat printre invitații aleși pe sprânceană de chef Richard Abou Zaki pentru petrecerea organizată cu ocazia împlinirii vârstei de 30 de ani. Aniversarea a avut loc în Italia, într-un cadru spectaculos, iar evenimentul reunește mai multe nume cunoscute din lumea gastronomiei și a televiziunii.

1/4 Irina Fodor, invitată la ziua de naștere a lui chef Richard Abou Zaki. Foto: Instagram

Irina Fodor, invitată la petrecerea lui Richard Abou Zaki

Irina Fodor a pornit spre Italia în urmă cu câteva ore și le-a arătat urmăritorilor imagini din timpul călătoriei. Ajunsă la destinație, prezentatoarea a revenit în mediul online cu fotografii de la petrecerea aniversară organizată de Richard Abou Zaki.

„Weekendul ăsta se anunță petrecere mare. Pentru prima dată, după nepermis de mult timp, am ajuns în sfârșit la Richard Abou Zaki acasă”, a scris Irina Fodor pe rețelele de socializare.

Ulterior, vedeta a publicat o fotografie în care apare alături de Mona Segall, și ea prezentă la eveniment.

Richard Abou Zaki și-a sărbătorit cei 30 de ani în Italia

Chef Richard Abou Zaki, cunoscut publicului din emisiunea „Chefi la cuțite”, a împlinit 30 de ani și a ales să marcheze momentul printr-o petrecere organizată în Italia. Aniversarea a fost una pe măsura evenimentului, cu preparate culinare fine și un program artistic pregătit pentru invitați.

Pe lângă Irina Fodor și Mona Segall, printre invitații care au participat la petrecere s-au numărat Orlando Zaharia, Alexander Sautner și Ștefan Popescu.

Chef-ul s-a bucurat din plin de aniversarea sa și a intrat rapid în atmosfera petrecerii, profitând de fiecare moment al evenimentului alături de cei dragi și de invitații săi.

Chef Richard: „10.000 de metri pătrați de parc privat”

Pe rețelele de socializare, chef Richard Abou Zaki a publicat mai multe imagini de la aniversarea sa, însoțite de un mesaj în care vorbește despre împlinirea vârstei de 30 de ani. Bucătarul a ales să își sărbătorească ziua exact așa cum și-a dorit, printr-o petrecere grandioasă, alături de oamenii dragi. Evenimentul a fost organizat într-un parc privat și a reunit familia, prietenii, colegii și mai mulți invitați speciali.

„La mulți ani mie pentru cei 30 de ani! Și îi sărbătoresc exact așa cum am visat mereu: cu o petrecere mare, alături de oamenii dragi.

10.000 de metri pătrați de parc privat și 3 locații, fiecare cu o tematică diferită. 25 de artiști care vor urca pe scenă, 12 chefi invitați și o zi întreagă de petrecut alături de familia mea, de băieții mei și de prietenii care mi-au fost alături în acest parcurs.

Astăzi vreau să mă bucur din plin de tot: să îmbrățișez, să dansez, să mă emoționez și să păstrez în amintire această zi alături de oamenii care fac viața mea specială.

Acum pun telefonul deoparte. Cel mai frumos cadou este să fiu aici, împreună cu ei!

Astăzi se sărbătorește!”