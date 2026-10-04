Andreea Marin, dezvăluiri după vara lui 2026: „Acolo e motorul vieții”

Andreea Marin a transmis un mesaj plin de optimism odată cu venirea sezonului rece. Vedeta le-a amintit celor care o urmăresc că, indiferent de anotimpul de afară, adevărata căldură vine din interior și din felul în care alegem să privim viața.

Andreea Marin. Foto: Arhiva Click!

„Să avem grijă de soarele din inima noastră”

Andreea Marin întâmpină cu drag schimbarea anotimpurilor și găsește frumusețe chiar și în zilele mai reci de toamnă. Recent, vedeta a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care vorbește despre diminețile și serile reci, frunzele arămii, dar și despre importanța de a păstra „soarele” în inimă, indiferent de perioada prin care trecem.

„Poate că soarele nu mai are aceeași putere de a ne încălzi, deja diminețile și serile sunt reci și frunzele sunt arămii, dar să avem grijă de soarele din inima noastră. Acolo e motorul vieții, indiferent ce anotimp traversăm”, a scris pe Instagram Andreea Marin, în dreptul unei fotografii cu ea în natură.

Ce spunea Andreea Marin despre vara care a trecut

Pentru vedetă, vara anului 2026 a avut o însemnătate aparte, după cum mărturisea chiar ea în urmă cu ceva timp. Andreea Marin a transmis atunci un mesaj pe rețelele de socializare în care vorbea despre o perioadă importantă din viața sa și despre felul în care a privit sezonul cald care tocmai se încheiase.

„O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie, dar lasă în mine amintiri profunde. A fost anotimpul schimbărilor mele interioare, al unei evoluții voite, pe care, totuși, nu plănuisem să o trăiesc cu ceva timp în urmă, înainte să realizez că am nevoie de acest pas înainte și să mă deschid către el, cu gândul și fapta, cu convingere, cu dorință, cu iubire și înțelepciunea care m-a scos din comoditate și m-a dus, iată, departe de mine, cea de ieri.”

Andreea Marin: „Am descoperit că pot fi mult mai mult decât credeam”

Sezonul cald nu i-a oferit doar ocazia de a călători și de a se bucura de diverse vacanțe, ci și șansa de a privi viața dintr-o perspectivă diferită. Andreea Marin a mărturisit că perioada respectivă a ajutat-o să descopere lucruri noi despre propria persoană și despre resursele sale interioare.

„Dincolo de profunzime și de cunoaștere, am descoperit că pot fi mult mai mult decât credeam, că am resurse interioare minunate, nebănuite, că pot iubi viața și altfel decât o credeam, că mă pot prețui și pe mine așa cum merit, așa cum îi prețuiesc pe cei din jur când le întind mâna mea, când îmi deschid sufletul către oameni și situații ce nu-mi aparțin.”