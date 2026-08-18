Andreea Marin și-a dezvăluit secretele siluetei. Ce mănâncă și ce face în fiecare dimineață: „Nu mai țin dietă”

Andreea Marin a acceptat invitația Danei la „De Gust cu Dana” și a demonstrat că se descurcă de minune și în bucătărie.

1/12 Andreea Marin, secretul siluetei de la 50 de ani: „Nu mai țin dietă de un an și jumătate”

Vedeta a pregătit o salată fresh de vară, cu legume culese chiar din grădina ei, asezonată cu piept de pui, brânză, rodie și chiar câteva felii de caisă. Dincolo de rețetă, însă, Andreea Marin a vorbit deschis despre stilul ei de viață, despre felul în care mănâncă, despre fiica ei, Violeta, dar și despre locul care a devenit una dintre marile ei bucurii: „grădina cu miresme”.

Andreea Marin (52 de ani) nu este genul de femeie care să transforme alimentația într-o corvoadă. La prânz, atunci când programul îi permite, preferă ceva simplu, sănătos și rapid.

„Eu nu mănânc mult la prânz, fac o pauză scurtă în timpul lucrului și de obicei mănânc ceva sănătos. O salată cu proteină, adică ceva destul de simplu”, a povestit vedeta în timpul filmărilor pentru „De Gust cu Dana”.

Iar salata pregătită în emisiune a fost exact pe gustul ei: roșii, castraveți, ceapă, salată verde, puțină brânză și proteină, în cazul de față piept de pui. Andreea a preferat să renunțe chiar și la ulei, alegând zeama de lămâie pentru asezonare. „Eu caut să nu pun astăzi ulei, de exemplu”, a explicat prezentatoarea TV.

„Nu mai țin dietă de un an și jumătate”

Deși silueta ei este adesea admirată, Andreea Marin spune că secretul nu este o dietă strictă. Vedeta dezvăluie că nu mai ține regim de aproximativ un an și jumătate și că se bazează pe principii de viață sănătoasă pe care a învățat să le respecte.

„Eu nu țin o dietă, nu mai țin de vreun an și jumătate. Mă mențin, precum vezi, fără probleme, pentru că am niște principii sănătoase de viață și le respect în continuare”, a mărturisit Andreea.

Unul dintre aceste principii este și intervalul în care mănâncă. Vedeta spune că, în general, are două mese pe zi și nu obișnuiește să mănânce dimineața. „Țin și cont de această regulă de a mânca la șase-șapte ore pe zi. De obicei, între ora 12 și ora șase-șapte seara. Cam aceasta este regula mea”, a explicat ea, confirmând că este vorba despre un tip de fasting.

Un rol important îl au legumele. Iar când ai propria grădină, tentația de a mânca sănătos este cu atât mai mare. „Apoi, caut să mănânc cât mai multe legume din grădina mea”, spune Andreea Marin la De Gust cu Dana, recunoscând însă că nu are pretenția că este un expert în grădinărit. Important pentru ea este să facă lucrurile „cu plăcere și cu respect pentru sănătatea mea și a celor dragi mie”.

Grădina cu miresme, terapia de dimineață

Grădina Andreei Marin este, de fapt, mult mai mult decât un loc de unde își culege legumele pentru salată. Este spațiul în care își începe ziua și în care spune că își găsește liniștea.

Are roșii, castraveți, ceapă, dovlecei și ardei, dar și plante aromatice. Totul este cultivat fără chimicale. „Fără chimicale, am și plante aromatice, am de toate”, spune vedeta.

Dimineața, primul lucru pe care îl face este să-și verifice plantele.

„Dimineața vin aici la fereastră, mă uit, îmi verific plantele, îmi verific legumele, văd dacă roșiile sunt de copilit, dacă e ceva de făcut”, povestește ea.

Apoi iese în grădină desculță, prin iarbă. Pentru Andreea, sunt 20 de minute care au devenit un adevărat ritual. „Ies cu tălpile goale prin iarbă în fiecare dimineață, ies cu puțină terapie și fac și puțină mișcare, măcar 20 de minute dimineața. Așa că asta e trezirea mea”.

Pasiunea pentru grădinărit a venit însă în timp. Nu a crescut la țară și nici nu a avut o grădină în copilărie. A învățat singură, de pe internet și de la oamenii întâlniți pe parcurs. „Pot spune că e o pasiune pe care am dobândit-o în timp. Eu n-am stat la casă, la grădină anterior, însă în timp am învățat”, spune ea.

Iar recolta de anul acesta i-a adus și câteva surprize. Caisul din grădină, care în anii trecuți făcea doar câteva fructe, a avut acum o producție neașteptat de bogată.

„Acest cais a făcut în fiecare an 3-4 caise. Nu știu de ce a fost atât de timid, dar anul acesta este pur și simplu plin”, a povestit vedeta, încântată.

În grădină are și rodie, iar pomul este deja aclimatizat, fiind plantat în urmă cu aproximativ doi ani. La salata pregătită în emisiune, Andreea Marin a adăugat și rodie, dar și caisă, o combinație pe care recunoaște că unii ar putea-o găsi neobișnuită, dar care îi place foarte mult.

Violeta a crescut odată cu pomii din grădină

Poate cea mai emoționantă parte a poveștii este legătura dintre grădină și fiica Andreei Marin, Violeta. Unul dintre pomii din curte, vișinul, a fost plantat chiar de Violeta când avea doar cinci ani. Era „doar un băț”, își amintește mama ei. Astăzi, pomul a crescut odată cu fata. La fel și cireșul.

Andreea spune că fiica sa a crescut cu dragostea pentru natură, chiar dacă nu vrea să exagereze și să spună că Violeta este o mare grădinăreasă. „E mult spus, dar a crescut cu această dragoste pentru natură și e foarte important lucrurile astea”, spune ea.

Și dacă Andreea Marin nu mai poate controla direct ceea ce mănâncă fiica sa, aflată la studii în Statele Unite, are totuși satisfacția că Violeta i-a preluat obiceiurile.

„Îmi spune mereu: mamă, să știi, mănânc cât pot de sănătos, încerc să respect niște ore”, povestește vedeta la De Gust cu Dana.

Pentru Andreea Marin, acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care i le poate transmite unui copil. „Un copil care crește într-o casă în care anumite lucruri sunt respectate este un copil care măcar are cunoștințele necesare. Își va aminti la momentul potrivit că are această bază și că are această grijă”,spune ea.

„În fiecare zi o ciorbiță sau o supă”

Alimentația sănătoasă în familia Andreei Marin nu înseamnă doar salate. Vedeta spune că există o altă regulă pe care încearcă să o respecte: în fiecare zi să existe o ciorbă, o supă sau o supă cremă.

„În fiecare zi o ciorbiță sau o supă, sau o supă cremă, pentru că e mult mai ușor digerabilă, e plină de nutrienți. E exact ce îi trebuie corpului pentru a fi ajutat”, explică ea.

Iar când timpul nu îi permite să gătească, nu consideră că acesta este un motiv pentru a renunța la o masă sănătoasă. Salata pregătită la De Gust cu Dana este dovada că un prânz bun poate fi gata în doar câteva minute. „Culegi? E rapid. Speli? Hai, 10 minute maxim. Deci nu există să nu fac timp dacă vreau”, spune Andreea Marin.

Ba mai mult, atunci când este acasă, Violeta gătește foarte bine. „Orice gătește, gătește bine”, spune cu mândrie Andreea, care dezvăluie că fiica ei a învățat inclusiv de la fratele său, pasionat și el de bucătărie. În familie se gătesc și se iubesc ciorbele și supele, preparate care au devenit parte din stilul lor alimentar.

„Nu vreau să fiu un model de catwalk”

Andreea Marin știe că oamenii sunt curioși să afle cum reușește să se mențină în formă. Nu o deranjează întrebările, însă spune că motivația ei nu este să arate perfect.

„Eu nu-mi doresc să fiu un model de catwalk. Eu îmi doresc să fiu un om care trăiește mai mult, dar mai bine. Nu doar mult”, mărturisește vedeta.

În spatele transformării sale au stat mai bine de doi ani de muncă alături de un medic nutriționist, perioadă în care a învățat principiile corecte ale unui stil de viață sănătos.

„Mi-am dorit foarte mult să învăț aceste principii corecte de viață sănătoasă”, spune Andreea.

Astăzi, spune că a ajuns la greutatea pe care o avea în liceu și la echilibrul pe care și l-a dorit. Iar ceea ce pune în farfurie, inclusiv legumele culese din propria grădină, face parte din acest echilibru.

Poate că tocmai aici stă secretul „Zânei”: nu într-o dietă complicată, ci în lucrurile simple pe care le-a transformat în obiceiuri. Două mese pe zi, legume cât mai multe, supe și ciorbe, mișcare, timp petrecut în natură și, din când în când, câte o combinație mai puțin obișnuită, precum salata cu rodie și caisă. Iar peste toate, bucuria de a culege din propria grădină ceea ce ajunge în farfurie.