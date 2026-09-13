Recunoști vedeta din imagine? A cunoscut succesul, dar o tragedie i-a schimbat viața pentru totdeauna

Recunoști vedeta din imagine? A avut o carieră de succes în lumina reflectoarelor, iar de-a lungul timpului a prezentat numeroase emisiuni și reality-show-uri. Prin eleganța și discreția sa, dar și prin preocuparea pentru evoluția personală și spirituală, a devenit o figură apreciată și un reper pentru multe femei.

Recunoști vedeta din imagine? Foto: Instagram

Imagini rare cu Andreea Marin și părinții ei

Vedeta din imagine este nimeni alta decât Andreea Marin. Prezentatoarea a făcut recent o incursiune în trecut și a împărtășit cu fanii o fotografie de pe vremea când era doar un bebeluș. Imaginea i-a readus în suflet amintiri din copilărie, o perioadă pe care o asociază cu căldura și iubirea familiei.

„Cu gândul la copilărie, fotografiile au prins culoare, iar sufletul meu, un dor nestins”, a scris Andreea Marin în dreptul imaginilor cu ea din copilărie, în compania părinților.

„Părinții rămân pentru totdeauna lumina din privirea ta de copil”

Imaginile cu vedeta din copilărie, alături de părinții ei, le-au reamintit fanilor, din păcate, de una dintre tragediile care i-au marcat existența: pierderea prematură a mamei sale.

„Când părinții nu mai sunt, jumătate din inima noastră pleacă, rămânem goi în suflet. Ce mult le semănați lor! Să fiți sănătoasă până la bătrânețe, să îi puteți fi alături Violetei. Ce oameni frumoși cu toții! Ce familie frumoasă și fericită! Ce om sensibil, dar puternic ești, Andreea! Așa să rămâi veșnic!”

„Părinții rămân pentru totdeauna lumina din privirea ta de copil. Undeva, într-un alt Univers, sunt tare mândri și fericiți de tine”, au scris aceștia pe rețelele de socializare.

Andreea Marin a vorbit despre pierderea mamei sale

Mama vedetei s-a stins din viață la vârsta de 36 de ani, chiar în brațele Andreei Marin, în urma unui accident de mașină. Prezentatoarea avea doar nouă ani la acea vreme, iar pierderea mamei a reprezentat o traumă care a marcat-o profund. De-a lungul anilor, Andreea Marin a vorbit în repetate rânduri despre acel moment și despre felul în care a fost nevoită să se maturizeze brusc.

„Te maturizezi pe loc. Dacă eşti ca mine, devii brusc un omuleţ foarte responsabil. Pui foarte multă greutate pe umerii tăi şi pe sufletul tău şi, cel puţin eu, mi-am zis că ori rămân în genunchi, ori cu spinarea dreaptă merg mai departe”, a mărturisit Andreea Marin.

Ce fel de femeie era mama Andreei Marin

Cu durere în suflet, Andreea Marin a rememorat un episod care a rămas adânc întipărit în memoria sa. Vedeta și-a amintit de ziua de dinaintea tragicului accident, când mama sa i-ar fi vorbit despre o realizare profesională pe care urma să o aibă, dar pe care, în mod surprinzător, a spus că nu va apuca să o trăiască. Andreea Marin a povestit și despre ultima zi în care și-a văzut mama fericită și plină de viață.

„Era o femeie foarte intuitivă. Chiar ne-a spus, în drum spre casă, eram în maşină, că acasă o aşteaptă o realizare profesională, dar nu va ajunge sa trăiască asta. Şi chiar aşa s-a întâmplat. […] Cu o zi înainte, a râs cu gura până la urechi, nu se mai putea opri din râs, îi curgeau lacrimile”, a spus Andreea Marin.

Andreea Marin: „Tata a fost stâlpul meu de sprijin”

Tatăl vedetei s-a stins din viață în luna martie a anului 2016, iar pierderea sa a fost un moment extrem de dureros pentru Andreea Marin. La scurt timp după moartea părintelui său, vedeta a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care a vorbit despre legătura profundă pe care a avut-o cu acesta și despre rolul important pe care l-a jucat în viața ei.

„Acum câteva ore, sufletul și sprijinul meu de o viață, Tata, s-a ridicat la cer, acolo unde sunt îngeri și mama, și bunicii mei și atâția oameni dragi ce s-au stins mult prea devreme...Tata a fost stâlpul meu de sprijin de la primul meu pas în viața, în momentele grele și bune, necondiționat, până în ultima clipa”, a scris Andreea Marin pe Facebook.