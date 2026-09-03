Andreea Marin, despre vara care i-a schimbat viața: „M-a dus departe de mine, cea de ieri”

Andreea Marin, una dintre cele mai apreciate vedete din România, revine în atenția publicului cu un mesaj publicat pe rețelele de socializare, în care reflectă asupra unei perioade importante din viața sa și asupra schimbărilor interioare pe care le-a traversat.

Andreea Marin. Foto: Instagram

Vara care a marcat-o pe Andreea Marin

Vedeta vorbește despre vara care se încheie ca despre un anotimp al transformării, al curajului și al descoperirii de sine. Andreea Marin mărturisește că a ieșit din zona de confort și că a pornit pe un drum al evoluției personale, fără să știe de la început unde o va conduce această experiență.

„O vară cum n-a mai fost în viața mea se încheie, dar lasă în mine amintiri profunde. A fost anotimpul schimbărilor mele interioare, al unei evoluții voite, pe care, totuși, nu plănuisem să o trăiesc cu ceva timp în urmă, înainte să realizez că am nevoie de acest pas înainte și să mă deschid către el, cu gândul și fapta, cu convingere, cu dorință, cu iubire și înțelepciunea care m-a scos din comoditate și m-a dus, iată, departe de mine, cea de ieri.

Dincolo de profunzime și de cunoaștere, am descoperit că pot fi mult mai mult decât credeam, că am resurse interioare minunate, nebănuite, că pot iubi viața și altfel decât o credeam, că mă pot prețui și pe mine așa cum merit, așa cum îi prețuiesc pe cei din jur când le întind mâna mea, când îmi deschid sufletul către oameni și situații ce nu-mi aparțin.”

Andreea Marin: „E incredibil ce oportunități vin către tine dacă îmbrățișezi schimbarea”

În mesajul său, vedeta le mulțumește celor care i-au fost alături pe acest drum, de la prieteni și oameni care au îndrumat-o, până la cei pe care îi consideră adevărați „dascăli” prin lecțiile de viață oferite.

La final, vedeta își exprimă recunoștința față de ceea ce numește „puterea ce vine de Sus”, despre care spune că îi oferă încredere și sentimentul că nu este singură pe drumul său.

Mesajul se încheie cu un simplu, dar puternic „Mulțumesc!”, după o vară pe care Andreea Marin o descrie drept una cum nu a mai trăit până acum.

„E incredibil ce oportunități vin către tine dacă îmbrățișezi schimbarea cu sufletul și cu mintea, dacă vrei cu adevărat să afli ce se află dincolo de limitele tale din prezent! Îmi mulțumesc mie pentru libertatea pe care mi-am oferit-o în acest sens, intrând cu curaj pe un drum al descoperirilor, fără să știu unde mă va duce; mulțumesc celor ce m-au îndrumat pe această cale, prietenilor puțini și buni ce mi-au fost aproape și celor ce mi-au fost dascăli prin lecțiile lor de viață, inclusiv copilului meu bun și frumos, dar și verii, pentru atâtea răsărituri cu speranțe și apusuri de neuitat!

Și puterii ce vine de Sus: mereu e cineva cu mâna pe umărul meu, dându-mi ceva atât de prețios: încredere. Mulțumesc!

Versuri: @vallemarieart”