Le recunoașteți? Sub aceste măști se ascund vedetele din România! Trucurile lor, pentru un ten întinerit cu 10 ani

Vedetele de top Andreea Marin, Monica Bîrlădeanu, Gabriela Cristea și Nicoleta Luciu reușesc să fenteze trecerea timpului cu tot felul de tratamente cosmetice, unele, revoluționare, altele, pe bază de produse naturiste din cămară. Iată secretul tinereții fără bătrânețe, cum reușesc ele să șteargă 10 ani de pe chip!

1/10 Vedete tv apelează la măști cosmetice cu efecte rapide de întinerire

Andreea Marin folosește o mască pe bază de scorțișoară și de oregano

Vedeta tv Andreea Marin (51 de ani) a descoperit o mască naturistă, cu efecte miraculoase, chipul devenind rapid cu mult mai luminos:

„După detox, curățare interioară și exterioară, pentru că nu doar intestinele se golesc, nu doar digestia și tranzitul se reglează, dar și pielea se exfoliază, regenerează, curăță, mai ales după saună, hammam și sport, combinația câștigatoare – un tratament #biofacialdetox e ceea ce îți readuce lumina pe față.

„Corpul tău reflectă mișcarea pe care o faci”

Nu, nu ai nevoie de niciun filtru pentru pozele tale, nici de vreo lumină specială. Pur și simplu, îți simți tenul întinerit, elastic, strălucitor și curat. Peelingul e o combinație de maghiran, oregano, mentă piperită, extract de fructe exotice, ulei de măsline, acid citric, scorțișoară și alte daruri ale naturii.

Corpul tău reflectă în primul rând hrana pe care i-o oferi, mișcarea pe care o faci, disciplina, echilibrul, iubirea”, menționa Andreea Marin, pe conturile sociale, în dreptul fotografiei din timpul tratamentului cosmetic.

Cum a scăpat Nicoleta Luciu de acnee: „Remediul bunicii”

Și Nicoleta Luciu (45 de ani), fostă „Miss România”, apelează la tratamente de ultimă generație, la măști hidratante. În anii tinereții a avut mari probleme cu tenul, fiind diagnosticată cu acnee. A găsit însă un remediu naturist, pe care l-a împărtășit fanilor:

„Apă argintată, timp de 10 zile, am fost foarte bine o perioadă, dar a început din când în când să iasă câte un coşuleţ. M-am gândit să apelez la un remediu al bunicii. Folosesc argila. Argilă amestecată cu drojdie de bere praf şi lapte de casă.

Amestec această mască foarte bine şi mi-o fac de două ori pe săptămână. Ne ia maximum două minute, aplicăm pe faţă, stăm 30 de minute şi tenul arată impecabil. Usucă destul de tare tenul. Rezultatele se văd din prima săptămână", a explicat ea, la Antena Stars.

Monica Bîrlădeanu nu-și arată deloc vârsta, nici cu buletinul în mână!

Monica Bîrlădeanu (47 de ani) a postat recent, pe Facebook, câteva fotografii în care apare cu o mască pe chip, și în care laudă un tratament cosmetic revoluționar, pe care încă îl testează:

„Între primele douaă imagini sunt 17 ani diferență. 17 ani! Nici mie nu-mi vine să cred. Prima imagine, complet neretușată, e din Los Angeles, aveam 30 de ani. Părul ușor mai închis de altfel, și mă machiam destul de neîndemânatic. Nu aveam oricum nevoie de mare lucru.

Se întinerește cu sport și cu tratamente cosmetice

A doua imagine (am căutat una din unghi oarecum similar), e de săptămâna trecută, din mașină, în drum spre filmarea unui episod de podcast. Tot ce vedeți în restul caruselului: terapii si tratamente, skinboostere, greutăți ridicate de jos, proteine (inclusiv în zilele de post-mă întrebați des), proceduri sunt câteva din lucrurile care au funcționat în acești ani.

Altele au fost bani aruncați! La câteva încă nu știu ce să va spun, mai deliberez”. Ea ține și un Jurnal de Longevitate, în care prezintă sfaturi utile pentru doamne.

Cum își îngrijește Monica Bîrlădeanu părul. Rețeta ei ieftină

Dar actrița Monica Bîrlădeanu are mare grijă și de podoaba capilară. Iată care este rețeta ei deloc scumpă: 10 picături de ulei esențial de rozmarin, 10 de levănțică, 10 de cedru, 3 linguri de ulei de ricin și un gălbenuș de ou. Se masează scalpul cu această mască și se lăsă să acționeze cam o oră, apoi se clătește părul.

Gabriela Cristea: „Am hotărât să am mai multă grijă de fața mea”

Dar nici Gabriela Cristea (51 de ani) nu se lasă mai prejos. Și vedeta tv acordă o atenție deosebită tenului, împărtășindu-le internauților secretele cu ajutorul cărora reușește să estompeze enervantele riduri:

„Am fața mega hidratată și gata să suporte câteva machiaje profesionale cu succes. Am câteva riduri, dar ele spun despre mine că am trăit totul cu intensitate maximă. Azi am hotărât că o să am mai multă grijă de frumusețea mea”, a menționat ea, pe Instagram.

Are însă trucuri la îndemâna oricui:

„Folosesc măști naturale. Mălai, tărâțe, fructe coapte, pe care mi le aplic pe față. Mă demachiez cu atenție și folosesc crema ca bază pentru machiaj. La cosmetică ajung cel mult o dată pe lună, sau chiar mai rar”.

Cum își îngrijesc tenul solistele Epocii de Aur? Crema ieftină românească, pe bază de produse apicole

Solista de muzică populară Sofia Vicoveanca are, și acum, la vârsta de 84 de ani, un ten impecabil. Nu merge la cosmetică și refuză operațiile estetice. Iată secretul său, pe care ni l-a dezvăluit:

„De câțiva ani mă dau pe față cu ulei de măsline de la producător, nu din comerț. Aduc românii noștri plecați în lume, de te miri unde. Eu pun în uleiul de măsline extravirgin busuioc de la Bobotează, primit de la preot. Nu pun creguța cu totul, ci doar bobițele uscate și eventual și frunzele”.

Am aflat că alte soliste, precum Irina Loghin și Saveta Bogdan, folosesc o cremă-minune, pe bază de produse apicole, ce se găsește în comerț și costă în jur de 30 de lei.