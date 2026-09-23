Jennifer Lopez a dansat pe podium la Milano! A arătat ca o prințesă

Jennifer Lopez (57 de ani) a făcut senzație la Vogue World Milano, evenimentul anual organizat de revista Vogue, care reunește nume importante din modă și divertisment.

J.Lo a purtat o rochie de la Dolce & Gabbana Foto: GETTYIMAGES

Artista, care are o avere de 400 de milioane de dolari, a dansat pe podium, după ce un model a invitat-o să i se alăture, iar cei doi au mers ținându-se de mână până în centrul Galleriei Vittorio Emanuele II. Lopez a purtat o rochie neagră spectaculoasă, din tul, cu corset fără bretele și o fustă amplă, de lungime medie, care îi dădea ținutei un aer de prințesă.

Creația Dolce & Gabbana a fost completată de mănuși negre, lungi și transparente, și pantofi cu toc. Momentul a atras atenția și asupra spectaculoasei bijuterii Dolce & Gabbana purtate de Lopez.

Colierul din aur alb și diamante are în centru o uriașă turmalină Paraiba de 74 de carate. Piesa face parte din colecția de lux a casei italiene și a mai fost purtată de Lady Kitty Spencer, nepoata prințesei Diana, la un eveniment dedicat bijuteriilor, anul trecut.

Cum se menține J.Lo în formă

Nu arată întâmplător atât de bine! Dieta lui Jennifer Lopez se bazează pe reguli stricte și pe alimente cât mai naturale, bogate în proteine și fibre, cu foarte puține produse procesate. Diva preferă carnea slabă, legumele proaspete, fructele și carbohidrații sănătoși, precum quinoa sau cartofii dulci.

Pentru vedetă, hidratarea joacă un rol esențial, astfel că își începe adesea dimineața cu apă caldă și lămâie și consumă zilnic cel puțin șapte pahare de apă.

La micul dejun, vedeta alege de obicei un shake proteic sau un smoothie. Prânzul include frecvent salate consistente și surse de proteine precum somonul, iar seara preferă preparate din pui, curcan, pește sau carne de vită, alături de multe legume și carbohidrați complecși.

Pe lângă alimentație, Jennifer Lopez acordă o importanță deosebită sportului. Se antrenează constant, dansează și face fitness, având un stil de viață foarte disciplinat.