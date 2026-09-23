Laurențiu de la „Burlacii” spune ce femeie îl poate cuceri și dacă a găsit ce căuta în show: „Cred că în ultimul timp am ales bine!”

La doar 28 de ani, Laurențiu Suciu are în spate peste două decenii de sport și este multiplu campion de bodybuilding și fitness.

1/5 Laurențiu de la „Burlacii” spune ce femeie îl poate cuceri și dacă a găsit ce căuta în show Foto: click.ro

Dincolo de competițiile în care este obișnuit să-și măsoare forțele, tânărul a acceptat o provocare cu totul diferită: „Burlacii - Foc în Paradis”, show prezentat de Adelina Pestrițu.

A intrat în show deschis unei povești de dragoste și spune că experiența i-a oferit din plin situații la care nu se aștepta. Dar și-a găsit oare femeia pe care o căuta?

Laurențiu nu regretă nicio clipă participarea la „Burlacii”. Ba chiar recunoaște că a primit mai mult decât anticipase.

„Pentru mine a fost o experiență bună, cu de toate. Nu știu exact ce am căutat, dar am primit de toate”, a declarat Laurențiu.

Tânărul mai trecuse prin experiența unui show de televiziune, însă de această dată și-a dorit ca lucrurile să meargă și într-o direcție sentimentală.

„Mi-am dorit să-mi creez o poveste de dragoste și aici. A fost bine, a fost o experiență reușită”, spune el.

Ce femeie își dorește Laurențiu de la „Burlacii”

Când vine vorba despre femeia care l-ar putea cuceri, campionul nu pare să aibă o listă interminabilă de condiții. Pentru el contează în primul rând ceea ce se întâmplă între doi oameni.

„Îmi doresc o femeie care să mă susțină, o femeie amuzantă”, mărturisește Laurențiu.

Iar dacă ar trebui să numească unul dintre lucrurile esențiale pentru el într-o relație, răspunsul vine simplu: încrederea. Își dorește o parteneră alături de care să poată construi și cu care să existe susținere reciprocă.

Nici diferența de vârstă nu pare să reprezinte pentru el un criteriu absolut. Laurențiu spune că, de regulă, nu a avut alături femei mai în vârstă decât el și se consideră un bărbat matur, chiar dacă își păstrează și latura copilăroasă.

Blondă sau brunetă? „Cred că în ultimul timp am ales bine!”

La capitolul fizic, Laurențiu susține că nu are un tipar rigid. Nu condiționează o posibilă relație de culoarea părului și nu spune că aleasa trebuie neapărat să fie blondă sau brunetă.

„Nu am vreo preferință. Nu am. Dar cred că în ultimul timp am ales bine!”, spune, amuzat, concurentul.

Iar atunci când întâlnește pentru prima dată o femeie, zâmbetul frumos este unul dintre lucrurile care îi atrag imediat atenția.

În ceea ce-i privește pe bărbații alături de care a intrat în această aventură, Laurențiu spune că s-a înțeles bine cu ei, în special cu Bogdan Mocanu și Robi Stancu. Despre Bogdan recunoaște că prima impresie l-a făcut să se aștepte la o relație mai dificilă, însă lucrurile au stat exact invers și cei doi s-au înțeles foarte bine.

Ce a învățat din „Burlacii”? Răspunsul lui a venit fără ezitare

După flirturi, competiție, emoții și toate situațiile trăite în show, Laurențiu a fost întrebat și cu ce lecție pleacă din această aventură.

Numai că sportivul nu a încercat să transforme experiența într-o poveste filosofică și a răspuns în stilul său:

„Nu am învățat nimic. Nu am învățat nimic.”

Dacă și-a găsit sau nu, în cele din urmă, femeia potrivită în „Burlacii”, Laurențiu nu dă toate cărțile pe față. Cert este că a intrat în show dorindu-și și o poveste de dragoste, iar la final poate spune un lucru fără ezitare: „Am primit de toate”.