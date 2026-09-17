 Burlacul Robert Stancu, hotărât în privința femeilor din viața lui: „Vreau să se simtă întotdeauna iubită, protejată și cea mai frumoasă”
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Burlacul Robert Stancu, hotărât în privința femeilor din viața lui: „Vreau să se simtă întotdeauna iubită, protejată și cea mai frumoasă”

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Robert Stancu trăiește intens experiența „Burlacii: Foc în Paradis”, iar participarea la show-ul de la PRO TV i-a oferit ocazia să vorbească deschis despre femei, relații, gelozie și despre felul în care se comportă atunci când se îndrăgostește. 

Burlacul Robert Stancu„ hotărât în privința femeilor din viața lui
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Burlacul Robert Stancu„ hotărât în privința femeilor din viața lui Foto: credit foto: arhiva personala/ social media

Concurentul care are 29 de ani și este originar din Dăbuleni ne-a declarat exclusiv pentru Click! că experiența din emisiune a fost una cu totul aparte și că a descoperit emoții pe care nu le întâlnești în viața de zi cu zi.

Robert Stancu recunoaște că experiența de la „Burlacii” a fost una intensă și diferită de alte proiecte matrimoniale la care a mai participat. Pentru el, una dintre cele mai interesante părți ale competiției de la PROTV a fost tocmai expunerea emoțională.

Mi-a plăcut tot”, spune Robert, care recunoaște că show-ul i-a oferit emoții pe care nu le găsești peste tot.

Robert Stancu: „Cel mai bun test este să flirtezi cu ceilalți concurenți”

Concurentul vorbește și despre gelozie și despre reacțiile pe care le poate avea un bărbat atunci când este implicat emoțional.

În opinia lui, unul dintre cele mai bune teste pentru un cuplu este să vezi cum reacționează partenerul atunci când apare posibilitatea ca persoana de lângă el să acorde atenție altcuiva.

Singurul mod prin care pot să testez partenerul e să flirtez cu alți concurenți”, a explicat Robert.

El spune că astfel ies la suprafață reacții și emoții pe care, în condiții obișnuite, poate nu ai ocazia să le vezi.

Ce îl diferențiază de ceilalți bărbați din „Burlacii”

Întrebat ce consideră că îl diferențiază de ceilalți participanți, Robert a vorbit despre ceea ce el numește „energia masculină”, dar și despre modul în care gestionează situațiile în care se află.

Concurentul  de la  „Burlacii: Foc în Paradis”, spune că are un fel propriu de a aborda momentele dificile și că una dintre calitățile sale este capacitatea de a-i face pe oamenii din jur să se simtă rapid în largul lor.

Oamenii se simt în largul lor foarte repede” este una dintre caracteristicile pe care Robert le consideră importante în relația cu o posibilă parteneră.

De ce este încă burlac

Robert Stancu are și un răspuns simplu atunci când a fost întrebat de Click! de ce nu și-a găsit încă partenera.

„Nu mi-am găsit partea mea încă”, spune el.

Iar când vine vorba despre femeia pe care și-o dorește lângă el, acesta pune pe primul loc respectul.

Robert spune că își dorește o femeie care să îl respecte pentru omul care este, să aibă standarde și să știe foarte clar ce își dorește.

El vorbește și despre felul în care încearcă să se comporte cu o femeie atunci când este interesat de ea.

Într-un show în care mai mulți bărbați concurează pentru atenția unor femei, el spune că important este ca partenera să se simtă în siguranță și apreciată.

„Să se simtă întotdeauna iubită, protejată și că este cea mai frumoasă”, explică Robert atunci când vorbește despre modul în care abordează o femeie, acesta fiind gândul și pentru viitoarea lui parteneră de viață.

Pentru el, apropierea nu înseamnă doar gesturi de cucerire, ci și crearea unei stări de confort și încredere.

Robert Stancu recunoaște că este vulcanic și impulsiv

Concurentul nu ascunde nici una dintre laturile sale mai dificile. Se descrie drept vulcanic, spontan și direct și recunoaște că impulsivitatea poate fi unul dintre defectele sale.

Robert spune că, atunci când cineva îi face ceva ce el însuși nu ar face unei persoane apropiate, reacția sa poate fi una foarte puternică.

Tocmai această sinceritate face parte, spune el, din felul în care se prezintă în relațiile cu ceilalți.

„Aș mai încerca”

După experiența „Burlacii”, Robert Stancu spune că ar mai participa la un astfel de proiect TV.

Super! Mi-a plăcut, aș mai încerca și cred că l-aș recomanda destul de mult”, a spus el despre experiența din show.

Petruța este prima eliminată de la „Burlacii: Foc în Paradis”

Emoții mari în această seară, de la ora 22:30, la PRO TV! Prima ceremonie a trandafirului din „Burlacii: Foc în Paradis” vine cu o eliminare și, potrivit informațiilor obținute în exclusivitate de Click!, știm deja cine este prima concurentă care își va face bagajele și va părăsi competiția. Este vorba despre Petruța.

În această săptămână, fetele și băieții au avut parte de întâlniri, apropieri și, inevitabil, de momente care au început să contureze primele cupluri din Paradis. Însă, la ceremonia trandafirului, lucrurile devin cât se poate de serioase: sunt șapte fete și doar șase băieți, ceea ce înseamnă că una dintre concurente rămâne fără trandafir și este eliminată.Iar cea care nu va primi un trandafir este, conform informațiilor Click!, Petruța.

Se pare că aceasta nu a reușit, cel puțin în această primă etapă a competiției, să creeze o conexiune suficient de puternică cu vreunul dintre băieți pentru a-și asigura locul în continuare în show.

Pentru ceilalți concurenți, însă, povestea abia începe. Prima ceremonie a trandafirului va arăta cine către cine s-a orientat, cine a reușit să creeze conexiuni și, mai ales, ce surprize se ascund în spatele zâmbetelor și al flirturilor din zilele petrecute în Paradis.

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