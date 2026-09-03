 Scandal în lumea reality-show-urilor! Cum au ajuns un concurent de la „Burlacii” și o ispită de la „Insula Iubirii” să-și împartă pumni în ring
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
America ExpressRomânii au talentSurvivor RomâniaChefi la cuțiteEurovison
scroll right

Scandal în lumea reality-show-urilor! Cum au ajuns un concurent de la „Burlacii” și o ispită de la „Insula Iubirii” să-și împartă pumni în ring

#Exclusiv Click!
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Burlacul intră în ring contra ispitei! Laurențiu Suciu, concurentul din „Burlacii: Foc în Paradis”, se bate cu Romeo Vasiloni, fostă ispită la „Insula Iubirii”.

Laurențiu Suciu și Romeo Vasiloni intră în ring
Laurențiu Suciu și Romeo Vasiloni intră în ring Foto: Pro TV

Pe 15 septembrie, „Burlacii: Foc în Paradis” și „Insula Iubirii” se întâlnesc în ring

Laurențiu Suciu, unul dintre concurenții noului reality show de la PRO TV, îl va înfrunta pe Romeo Vasiloni, fostă ispită în celebrul show de dating. Două universuri care țin România cu ochii pe povești de iubire, atracție și provocări se întâlnesc, de această dată, în ring. 

Laurențiu Suciu e concurent la “Burlacii: Foc în paradis”
Laurențiu Suciu e concurent la “Burlacii: Foc în paradis” Foto: Pro TV

Pe 15 septembrie, Laur Suciu, concurent în „Burlacii: Foc în Paradis”, schimbă paradisul pentru ring și intră într-o confruntare cu Vasiloni, fostă ispită de la „Insula Iubirii”. 

Dacă în reality show-urile de dating miza este pusă pe seducție, chimie, strategii și sentimente, de această dată lucrurile sunt cât se poate de directe: Burlacul și Ispita se întâlnesc față în față, iar ringul devine terenul lor de confruntare.

 „De mult îmi doream să lupt în cușcă , sunt o fire ambițioasă și mi-a plăcut mereu să-mi domin adversarii. Meciul cu Romeo a venit ca o surpriză pentru mine, dar eu am văzut-o mai mult ca pe o șansă să demonstrez încă o dată ce pot.

 Romeo e un sportiv cu mai multă experiență  a pășit în cușcă de mai multe ori , are și el o statură impunătoare, suntem atleți amândoi si avem fiecare undeva la 100 kilograme și orice lovitura aplicată bine poate schimba deznodământul meciului. 

Mi-ar fi plăcut să am mai mult timp pentru a mă pregăti specific pentru cușcă și pentru MMA, am început deja antrenamentele dar în lupta noastră cred ca va câștiga cel care va pune mai multă inimă și cel ce va gestiona mai bine momentele cruciale. Ca întotdeauna merg să câștig, am încredere în mine și ca voi face un meci frumos”, a spus Laurențiu Suciu, în exclusivitate pentru  Click!

Laur Suciu este unul dintre cei 13 concurenți care intră în „Burlacii: Foc în Paradis”, noul reality show prezentat de Adelina Pestrițu. În paradis, concurenții sunt puși în fața unor situații în care atracția, gelozia și competiția pot schimba regulile jocului de la o zi la alta. Pe 15 septembrie însă, Laur va avea parte de o provocare cu totul diferită.

Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii
Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii Foto: Instagram

De cealaltă parte a ringului îl așteaptă Romeo Vasiloni, cunoscut publicului din postura de fostă ispită în „Insula Iubirii”. Dacă acolo rolul său a fost să testeze relații și să provoace limite, acum provocarea se mută într-un cu totul alt teritoriu.

Meciul dintre Laur Suciu și Romeo Vasiloni, poate fi urmărit exclusiv pe VOYO.

Ghid de cumpărături

Oana Roman și fiica sa jpg
Fiica Oanei Roman, apariție de revistă la un eveniment monden. Ce rochie elegantă a purtat adolescenta Vedete românești
andreea popescu si dan alexa
Dan Alexa, prima reacție după dezvăluirile Andreei Popescu. Ce spune despre vedetă: „Nu ar trebui să intereseze pe nimeni” Vedete românești
image
Vine o nouă ordine mondială. Nu suntem pregătiți, avertizează o expertă în istoria relațiilor internaționale adevarul.ro
image
Cum afli online cât ai cotizat pentru pensie. Noul portal le permite românilor să verifice stagiul fără drumuri la ghișeu adevarul.ro

Parteneri

image
„Pe el l-aș pune căpitan!”. Mitică Dragomir știe ce se va întâmpla la Dinamo – FCSB: „Îi spulberă!” www.fanatik.ro
image
Afacerea unei familii, unică în România. Cultura rară din propria gospodărie aduce câştiguri de mii de euro observatornews.ro
image
China a făcut pe o stâncă un lift exterior de 288 de metri pentru ca elevii dintr-un sat să ajungă mai repede la școală www.antena3.ro
image
Fost director al Poștei Timiș, săltat de procurorii DNA, în timpul unui concurs ANAF. Fiul lui Neluțu Varga s-ar afla printre suspecții din dosar www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Primele imagini de la înmormântarea Ancăi Pandrea. Actrița este condusă astăzi pe ultimul drum cu lacrimi și durere www.wowbiz.ro
image
Jurnalistul Dan Vîță s-a stins din viață la 60 de ani www.kanald.ro
image
VIDEO Cresc prețurile la alimente și energie. Presiune tot mai mare pe bugetele românilor www.stirilekanald.ro
image
Cât câştigă lunar de la stat românul plecat în Franţa care a plătit 350.000 de euro de-a lungul vieţii pe asigurări şi pensie as.ro
image
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Neko din Saturn. Reacția bucătarului-șef, una neașteptată, pe cine dă vina pentru îmbolnăvirea turiștilor playtech.ro
image
Ce salarii au Muhar și Korenica la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali: “Am acceptat oferta!” www.fanatik.ro
image
495 lei amendă pentru toți șoferii români care pleacă la drum noaptea, fără a verifica acest detaliu aparent banal www.cancan.ro
image
Doamne, câtă durere! Cum a apărut mama Victoriei la înmormântare! Ce ținea femeia strâns în mână, toți cei prezenți au împietrit când au văzut-o! Și nu e tot! Ce scrie pe crucea fiicei fostului senator Cazimir Ionescu, ÎN AFARĂ DE NUME, are o semnificație zguduitoare www.viva.ro
image
„Am fost păcălită și tu nu ești cine pretinzi că ești!” Wow, ce scandal!! Vedeta s-a iubit cu un „milionar” care era, de fapt, un impostor! Bărbatul avea doar 13 lei în cont! Cum a ieșit totul la iveală www.unica.ro
image
Locul ascuns din telefon care îți arată dacă altcineva ți-a intrat în conturi playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„A avut amante. Mai mult de una!” Regina Elisabeta vedea, dar prefera să nu știe? okmagazine.ro
image
Ritualuri satanice, afrodiziace mortale, crime odioase. „Regina neoficială de la Versailles” nu se dădea în lături de la nimic pentru a păstra iubirea Regelui okmagazine.ro
image
#Al Doilea Război Mondial
O tragedie uitată: Avionul american prăbușit peste o școală britanică, în timpul celui de-al Doilea Război Mondial historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce este „Bateria din Bagdad”? Tehnologie antică sau mit modern? historia.ro
image jpeg
#Exclusiv Click!
Mircea Bravo, primele declarații despre noua lui comedie: „Eu nu am câștigat la loto niciodată” PrimeTime
ana maria mocanu si loredana chivu
#Asia Express
Loredana Chivu și Anamaria Mocanu, față în față cu un exorcist la Asia Express. Ce s-a întâmplat în casa bărbatului le-a marcat PrimeTime
codruta si valentin
Ce va face Codruța Filip cu inelul de logodnă și verigheta din fosta căsnicie cu Valentin Sanfira. Artista a luat decizia PrimeTime
image jpeg
#Exclusiv Click!
Cum a ajuns Pepe de Antena 1 la Kanal D: „Schimbi locul, schimbi norocul” PrimeTime
adela popescu si radu valcan jpg
Adela Popescu, adevărul despre viața alături de Radu Vâlcan. „Suntem oameni și noi cu infinit de multe probleme” PrimeTime
banner isula iubirii 01 jpg
#Insula iubirii
„Insula Iubirii” revine cu noi cupluri și povești de iubire. Cine sunt concurenții sezonului 10 PrimeTime
banner pepe png
#Exclusiv Click!
VideoPepe, adevărul despre despărțirea de Antena 1: „Am rămas prieteni” Ce emisiune va prezenta la Kanal D? PrimeTime
banner pepe png
VideoLovitură sub centură pentru Antena 1! Pepe pleacă de la „Te cunosc de undeva”! Cu ce post TV a semnat? PrimeTime
image
Dana Budeanu desființează Mița Biciclista, după ce a gustat croasantele și prăjiturile. Îl face praf pe Edmond Niculușcă: „Sunteți la un nivel de 4 din 10, cu indulgență / Din groapa în care ați căzut n-o să mai ieșiți” actualitate.net
image
Fiica Oanei Roman, schimbată complet la 12 ani. Isabela a slăbit 8 kilograme după luni întregi de monitorizare. Ultima apariție a surprins-o chiar și pe mama ei: „Fata mea e mare” actualitate.net