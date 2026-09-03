Scandal în lumea reality-show-urilor! Cum au ajuns un concurent de la „Burlacii” și o ispită de la „Insula Iubirii” să-și împartă pumni în ring

Burlacul intră în ring contra ispitei! Laurențiu Suciu, concurentul din „Burlacii: Foc în Paradis”, se bate cu Romeo Vasiloni, fostă ispită la „Insula Iubirii”.

Laurențiu Suciu și Romeo Vasiloni intră în ring Foto: Pro TV

Pe 15 septembrie, „Burlacii: Foc în Paradis” și „Insula Iubirii” se întâlnesc în ring

Laurențiu Suciu, unul dintre concurenții noului reality show de la PRO TV, îl va înfrunta pe Romeo Vasiloni, fostă ispită în celebrul show de dating. Două universuri care țin România cu ochii pe povești de iubire, atracție și provocări se întâlnesc, de această dată, în ring.

Laurențiu Suciu e concurent la “Burlacii: Foc în paradis” Foto: Pro TV

Pe 15 septembrie, Laur Suciu, concurent în „Burlacii: Foc în Paradis”, schimbă paradisul pentru ring și intră într-o confruntare cu Vasiloni, fostă ispită de la „Insula Iubirii”.

Dacă în reality show-urile de dating miza este pusă pe seducție, chimie, strategii și sentimente, de această dată lucrurile sunt cât se poate de directe: Burlacul și Ispita se întâlnesc față în față, iar ringul devine terenul lor de confruntare.

„De mult îmi doream să lupt în cușcă , sunt o fire ambițioasă și mi-a plăcut mereu să-mi domin adversarii. Meciul cu Romeo a venit ca o surpriză pentru mine, dar eu am văzut-o mai mult ca pe o șansă să demonstrez încă o dată ce pot.

Romeo e un sportiv cu mai multă experiență a pășit în cușcă de mai multe ori , are și el o statură impunătoare, suntem atleți amândoi si avem fiecare undeva la 100 kilograme și orice lovitura aplicată bine poate schimba deznodământul meciului.

Mi-ar fi plăcut să am mai mult timp pentru a mă pregăti specific pentru cușcă și pentru MMA, am început deja antrenamentele dar în lupta noastră cred ca va câștiga cel care va pune mai multă inimă și cel ce va gestiona mai bine momentele cruciale. Ca întotdeauna merg să câștig, am încredere în mine și ca voi face un meci frumos”, a spus Laurențiu Suciu, în exclusivitate pentru Click!

Laur Suciu este unul dintre cei 13 concurenți care intră în „Burlacii: Foc în Paradis”, noul reality show prezentat de Adelina Pestrițu. În paradis, concurenții sunt puși în fața unor situații în care atracția, gelozia și competiția pot schimba regulile jocului de la o zi la alta. Pe 15 septembrie însă, Laur va avea parte de o provocare cu totul diferită.

Romeo Vasiloni de la Insula Iubirii Foto: Instagram

De cealaltă parte a ringului îl așteaptă Romeo Vasiloni, cunoscut publicului din postura de fostă ispită în „Insula Iubirii”. Dacă acolo rolul său a fost să testeze relații și să provoace limite, acum provocarea se mută într-un cu totul alt teritoriu.

Meciul dintre Laur Suciu și Romeo Vasiloni, poate fi urmărit exclusiv pe VOYO.