„Insula Iubirii” revine cu noi cupluri și povești de iubire. Cine sunt concurenții sezonului 10

Sezonul cu numărul X al emisiunii „Insula Iubirii” se anunță unul plin de surprize, provocări și momente care îi vor ține pe telespectatori cu sufletul la gură. Reality-show-ul revine pe 4 septembrie, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu o distribuție spectaculoasă, peisaje spectaculoase și, mai ales, povești de iubire puse la încercare într-unul dintre cele mai spectaculoase locuri din lume.

Noii concurenți care își testeaza relația în emisiunea de la Antena1. Foto: click.ro

Cele cinci cupluri au acceptat provocarea de a-și testa relațiile, fidelitatea și sentimentele în fața celor 20 de ispite, masculine și feminine, care sunt pregătite să le dea lumea peste cap. Filmările au avut loc pe Coconut Island, în Thailanda, într-un decor desprins parcă din povești, însă frumusețea locului contrastează cu testele dificile prin care vor trece concurenții.

Ele sunt cuplurile care își testează loialitatea în noul sezon „Insula Iubirii”

Noul sezon vine și cu o surpriză de proporții: printre cei care vor păși din nou în universul „Insula Iubirii” se află și o fostă ispită masculină. Cine sunt cele cinci cupluri care au decis să își pună relațiile la încercare și cine este fostul concurent care revine în emisiune, aflați în continuare.

1. Prințul Marco și Bianca

Prințul Marco și Bianca. Foto: Antena1

Din Italia, acolo unde și-a început povestea de iubire, cuplul format din Prințul Marco Dăscăliuc și Bianca Ghiurcă vine în sezonul 10 al „Insulei Iubirii” pentru a vedea cât de puternică este relația lor. Cei doi au 33, respectiv 27 de ani, sunt împreună de un deceniu și au ajuns în urmă cu trei ani în fața altarului.

Povestea lor a început tot în Italia, unde și-au construit treptat viața împreună. În prezent, Marco și Bianca formează și o echipă în afaceri, cei doi ocupându-se de un local de succes, care le oferă stabilitatea necesară pentru a-și face planuri de viitor.

Întâlnirea lor a avut loc într-un moment în care Bianca lucra într-un bar. Pentru Marco, însă, apariția tinerei în viața sa a fost una specială, iar încă de la prima întâlnire a simțit că ea ar putea fi femeia alături de care să își construiască viitorul. Acum, după 10 ani de relație și trei ani de căsnicie, cei doi își pun povestea de dragoste în fața celei mai cunoscute provocări din „Insula Iubirii”.

2. Remi Dobre și Bianca Iotu

Remi Dobre și Bianca Iotu. Foto: Antena1

Remi Dobre și Bianca Iotu, în vârstă de 24, respectiv 36 de ani, formează cel de-al doilea cuplu care intră în competiția sezonului 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Cei doi sunt împreună de peste trei ani și au ales să își pună relația la încercare în cadrul reality-show-ului.

Bianca este instructor de pilates și are propriul studio, în timp ce Remi este creator de conținut. În ultima perioadă, acesta a devenit tot mai cunoscut în mediul online, datorită modului original în care își realizează materialele.

Povestea lor a început în urmă cu mai bine de trei ani, după ce s-au cunoscut prin fratele Biancăi, care era prieten cu Remi. Cei doi se aflau atunci într-o țară străină, unde participau la un festival. Diferența de vârstă a fost, la început, privită drept un posibil impediment, însă, în timp, Bianca și Remi au ajuns la concluzia că aceasta este doar un criteriu care nu le definește relația.

Acum, cei doi au acceptat provocarea „Insula Iubirii” și sunt pregătiți să vadă cât de puternică este povestea lor de dragoste și ce se va întâmpla atunci când vor fi puși în fața tentațiilor.

3. Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă. Foto: Antena1

Nattasha Black și Laurențiu Bălăucă, cunoscut drept Lorenzo, formează cel de-al treilea cuplu care acceptă provocarea sezonului 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. Ambii au 31 de ani și locuiesc în Marea Britanie, iar relația lor a ajuns la un an și șapte luni. Acum, cei doi au decis să își pună sentimentele la încercare și să afle dacă legătura dintre ei poate trece testul celor 21 de zile petrecute separat.

Nattasha are o ocupație mai puțin obișnuită, fiind dominatoare, în timp ce Laurențiu este excavatorist și creator de conținut. Acesta s-a făcut remarcat în special pe TikTok, unde mai multe dintre materialele sale au devenit virale.

De când formează un cuplu, Nattasha și Lorenzo au fost obișnuiți să își petreacă mult timp împreună. Experiența din Thailanda îi va pune însă în fața unei situații complet diferite: pentru o perioadă, vor fi nevoiți să trăiască separat și să facă față lipsei comunicării dintre ei. Rămâne de văzut dacă această experiență le va pune relația la încercare sau, dimpotrivă, îi va face să își dorească și mai mult să se regăsească.

4. Ionuț Mocăniță și Claudia Ion

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion. Foto: Antena1

Ionuț Mocăniță și Claudia Ion formează un cuplu de aproape trei ani și vin în sezonul 10 al „Insulei Iubirii” cu dorința de a descoperi cât de puternică este relația lor atunci când sunt puși în fața unei situații complet diferite de viața de zi cu zi. Ionuț are 28 de ani, iar Claudia 25, iar amândoi activează în industria de beauty.

Ionuț este hairstylist, în timp ce partenera sa este Nail Artist. Deși au domenii de activitate apropiate, cei doi au personalități diferite, iar acest lucru poate deveni un ingredient important în aventura lor din Thailanda. El este Balanță, ea este Scorpion, combinație care, din punct de vedere astrologic, poate aduce atât momente intense, cât și conflicte atunci când apar neînțelegeri.

Pe parcursul celor 21 de zile petrecute separat, Ionuț și Claudia vor avea ocazia să vadă cum gestionează distanța și tentațiile, dar și cât de mult se schimbă dinamica dintre ei atunci când nu mai pot conta pe prezența celuilalt.

5. Marcel Andrei și Armina

Marcel și Armina. Foto: Antena1

Marcel „Maluma” revine la „Insula Iubirii”, însă de această dată într-o ipostază cu totul diferită. După ce, în sezonul 8, a fost una dintre ispitele care au atras atenția prin replicile sale spumoase și pline de umor, precum „Ola, mami, qué guapa”, Marcel se întoarce în Thailanda din postura de concurent, alături de soția sa, Armina.

Marcel Andrei, cunoscut drept „Maluma”, este pregătit să își testeze relația și să vadă cât de puternică este legătura dintre el și femeia alături de care și-a ales să își construiască viitorul. Cei doi au acceptat provocarea de a-și pune iubirea la încercare pe „Insula Iubirii”, iar rămâne de văzut cum vor face față tentațiilor și situațiilor neprevăzute care îi așteaptă.

Transformarea din ispită în concurent aduce, fără îndoială, un plus de interes poveștii lui Marcel. De această dată, el nu va mai privi totul din postura celui care testează relațiile altora, ci va fi chiar el cel pus în fața testului.